Stellenbeschreibung

Die leistungsstarke und lebenswerte Gemeinde Möglingen im Landkreis Ludwigsburg lebt von einem ausgeprägten ehrenamtlichen Engagement der rund 11.400 Bürgerinnen und Bürger. Als Teil der Metropolregion Stuttgart bietet Möglingen eine sehr gute Infrastruktur mit hervorragender Anbindung an den ÖPNV. Möglingen wird vor allem für die attraktive Lage an der A 81, das vielfältige Angebot an kulturellen Aktivitäten sowie das

sehr gute Bildungs- und Betreuungsangebot für Familien mit Kindern geschätzt.

Für das Sachgebiet kaufmännisches und infrastrukturelles Gebäudemanagement suchen wir Sie zum nächstmöglichen Zeitpunkt als

Sachgebietsleitung (m/w/d)

Die Verwaltung der Gemeinde Möglingen beabsichtigt im Amt für Bauverwaltung und Bautechnik im Bereich Gebäudemanagement ein kaufmännisches und infrastrukturelles Gebäudemanagement aufzubauen, das das bereits bestehende technische Gebäudemanagement ergänzen und komplettieren soll.

Ihre Aufgaben:

Weiterentwicklung und den Betrieb des kaufmännischen und infrastrukturellen Gebäudemanagements Beschaffung und Integration von IT-Werkzeugen/CAFM-Software Konfiguration/Anpassung der Software auf gemeindespezifische Belange Aufbau und Überwachung von Datenstrukturen/Wissenssicherung Gebäudebezogene Stammdatenerfassung (Beläge, Ausstattung etc. ) Erzeugung und Weiterentwicklung von Work-Flows Bearbeitung des Energiemanagement aus kaufmännischer Sicht Portfoliomanagement Schnittstellenmanagement andere Ämter/Gebäudemanagement Erarbeitung von Zielvorgaben (Wirtschaftlichkeit, Qualitätsvorgaben, Standards) die rechtssichere Abwicklung der Haushaltsmittel des gesamten Gebäudemanagements, von der Anmeldung über das Controlling bis zur Dokumentation

wertschätzende Führung des Sachgebietes mit zwei Beschäftigten, die folgende Aufgaben wahrnehmen: Kaufmännisches Gebäudemanagement Bewirtschaftung des Wohnraumes, einschl. Nebenkostenabrechnung

die Verwaltung und der Rechnungs-Workflow der geschlossenen Verträge Infrastrukturelles Gebäudemanagement Reinigungsleistungen

Hausmeisterdienste

Schließanlagen



Wir erwarten

ein abgeschlossenes Studium im Bereich Immobilienmanagement oder Facility Management oder im gehobenen nichttechnischen Verwaltungsdienst oder eine vergleichbare Ausbildung

Berufserfahrung im Bereich Gebäudemanagement wären vorteilhaft

Führungserfahrung wäre vorteilhaft

sehr gute EDV Kenntnisse

Eigeninitiative, Verantwortungsbewusstsein, selbstständiges und strukturiertes Arbeiten

gute mündliche und schriftliche Ausdrucksweise

sicheres und freundliches Auftreten und eine rasche Auffassungsgabe

Kooperations-/Teamfähigkeit

Wir bieten

eine unbefristete Vollzeitstelle in Entgeltgruppe 9b TVöD

eine interessante, vielseitige Tätigkeit als Sachgebietsleitung

gute Einarbeitung und regelmäßige Fortbildungen

flexible Arbeitszeitregelung

attraktives Angebot im Rahmen des Betrieblichen Gesundheitsmanagement#

Fahrtkostenzuschuss für den ÖPNV

jährliche MitarbeiterInnen-Gespräche

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung, ausschließlich im Online-Portal, bis spätestens 11.07.2021. Jetzt bewerben!

Bei Fragen steht Ihnen Herr Schulze (Leiter des Amtes Bauverwaltung und Bautechnik) (Tel. 07141 4864-51) gerne zur Verfügung.

Bürgermeisteramt Möglingen, 71693 Möglingen