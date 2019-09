Über Gentherm GmbH

Wir von Gentherm wissen, es geht immer um den Menschen. Denn wir begleiten Sie zum Beispiel an einem kalten Wintertag, wenn Sie im Auto Ihre Sitzheizung oder Ihre Lenkradheizung einschalten – oder an einem heißen Sommertag, wenn Sie dank unserer Sitzklimasysteme nicht ins Schwitzen kommen. Wir regeln mit unseren medizinischen Produkten die Körpertemperatur von Patienten während und nach operativen Eingriffen und sorgen so für eine optimale Genesung. Bei allem was wir tun, stellen wir den Menschen in den Mittelpunkt.

Als weltweit führender Anbieter von Thermotechnologien stehen wir für innovative Systemlösungen, die den Alltag vieler Menschen komfortabler und einfacher gestalten. Das ist unser Beitrag um Gesundheit, Wohlbefinden, Komfort und Energieeffizienz zu verbessern.

Mit Gentherm können Sie Ihrer Karriere langfristig planen. Arbeiten Sie mit uns an der Zukunft des Automobils oder an einer Verbesserung der Medizintechnik. Lassen Sie sich von unseren Teams inspirieren und nehmen Sie die Herausforderung an, thermische Lösungen für Menschen auf der ganzen Welt voran zu treiben.

Ihre schriftliche Bewerbung mit Angabe der Gehaltsvorstellung und des frühestmöglichen Eintrittstermins können Sie uns ganz bequem über unser Karriereportal zukommen lassen. Gerne steht Ihnen Frau Ellena Domes vorab auch telefonisch oder per E-Mail für Fragen unter +49.8134.933-570 und careers.odh@gentherm.com zur Verfügung.

GENTHERM GmbH | Rudolf-Diesel-Str. 12 | D-85235 Odelzhausen | Tel.: +49.8134.933-0 | Fax: +49.8134.933-590