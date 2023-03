Stellenbeschreibung

Ein besseres Leben für alle und sinn­stiftende Aufgaben für unsere Mit­arbei­ter*innen – das ist unser Erfolgs­modell. Seit mehr als 50 Jahren unter­stützt die Deutsche Gesellschaft für Inter­nationale Zusammen­arbeit (GIZ) als Unter­nehmen der Bundes­regierung bei der weltweiten Umsetzung ent­wicklungs­politi­scher Ziele. Gemeinsam mit Partner­organisationen in mehr als 130 Ländern engagieren wir uns in unter­schied­lichsten Projekten. Wenn Sie etwas in der Welt bewegen und sich selbst dabei ent­wickeln möchten, sind Sie bei uns richtig.

Für unseren Standort Bonn-Röttgen suchen wir eine*n

ANLAGEN­MECHANIKER*IN FÜR SANITÄR, HEIZUNGS- UND LÜFTUNGSANLAGEN

JOB-ID: V000051529

Einsatzzeitraum: 01.05.2023 – 31.03.2027

Art der Anstellung: Voll- oder Teilzeit

Tätigkeitsbereich

Das Arbeitsfeld der Gruppe Liegenschaften Campus Kottenforst der GIZ umfasst die Betreiberver­antwortung für den Standort, inklusive der Abwicklung von allen technischen, infrastrukturellen und kaufmännischen Aufgaben und Dienstleistungen für die eigenen Gebäude am Standort Bonn-Röttgen. Dazu gehören Aufgaben wie beispielsweise die Instandhaltung aller technischen Anlagen, die Beauftragung und Steuerung externer Dienstleister sowie die Planung und Durchführung von Bauprojekten und Umzügen. Für das durch den Vorstand am 08. März 2022 beauftragte Projekt „Modernisierung Haus 1 Campus Kottenforst“, mit drei Modernisierungspaketen, wird im Rahmen dieses Projektes und begrenzt für den geplanten Umsetzungszeitraum, Unterstützung im Bereich der Sanitär-, Heizungs- und Lüftungsanlagen gesucht.

Ihre Aufgaben:

Terminabstimmung mit Wartungsdienstleistern für Sanitär-, Heizungs- und Lüftungsanlagen auf der Basis der Wartungszyklen im CAFM-System WAVE der GIZ

Sicherstellung von Handwerker*innen Leistungen zur Wartung und Instandsetzung von Sanitär-, Heizungs- und Lüftungsanlagen

Abnahme von Handwerkerleistungen an Sanitär-, Heizungs- und Lüftungsanlagen

Nutzung von AMEV-Wartungskarten zur Definition von Bau- und Wartungsleistung zu Sanitär-, Heizungs- und Lüftungsanlagen

Durchführung kleinerer Wartungs- und Reparaturarbeiten für Sanitär-, Heizungs- und Lüftungs­anlagen

Ihr Profil:

Abgeschlossene Ausbildung als Anlagenmechaniker*in für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik oder als Installateur- und Heizungsbauermeister*in oder eine gleich­wertige Ausbildung

Praktische Erfahrung mit dem Bau und der Instandhaltung von Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik

Berufserfahrung im Bereich der Instandhaltung von Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik

Gute Anwendungskenntnisse in MS Office 365

CAFM-Kenntnisse wünschenswert

Verhandlungssichere Deutschkenntnisse

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung bis zum 16.04.2023. Weitere Informationen finden Sie hier: https://jobs.giz.de/