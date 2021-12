Stellenbeschreibung

Ein besseres Leben für alle und sinnstiftende Aufgaben für unsere Mitarbeiter*innen – das ist unser Erfolgsmodell. Seit mehr als 50 Jahren unterstützt die Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) als Unternehmen der Bundesregierung bei der weltweiten Umsetzung entwicklungspolitischer Ziele. Gemeinsam mit Partnerorganisationen in mehr als 130 Ländern engagieren wir uns in unterschiedlichsten Projekten. Wenn Sie etwas in der Welt bewegen und sich selbst dabei entwickeln möchten, sind Sie bei uns richtig.

Wir suchen für den Standort Eschborn eine*n

Leiter*in der Gruppe Flächen- und Gebäudemanagement

Tätigkeitsbereich

Die Abteilung ‚Liegenschaften 2‘ ist für die liegenschaftsbezogenen Aufgaben in Deutschland sowie die Gewährleistung der optimalen Nutzung der GIZ-Liegenschaften verantwortlich. Sie untergliedert sich in mehrere Gruppen und ist an den Standorten Eschborn und Berlin vertreten. Darüber hinaus betreut die Abteilung auch die Liegenschaften an den kleineren GIZ Standorten in Düsseldorf, Hamburg, Magdeburg und München. Die Abteilung begleitet einen großen Neubau am Standort Eschborn und verantwortet die Digitalisierungsprojekte für die Liegenschaften deutschlandweit. Die Betreuung weiterer GIZ Liegenschaften in Bonn, Bonn-Röttgen und Feldafing verantwortet die Abteilung Liegenschaften 1.

Die Gruppe Flächen- und Gebäudemanagement in der Abteilung Liegenschaften 2 ist für die professionelle Abwicklung aller technischen und infrastrukturellen Aufgaben und Dienstleistungen im Gebäudemanagement am Standort Eschborn zuständig, unter Wahrnehmung der Betreiberverantwortung für die im Eigentum befindlichen sowie angemieteten Gebäude am Standort Eschborn. Der Standort Eschborn umfasst derzeit acht Gebäude mit einer Gesamtfläche von über 80.000 m² BGF für ca. 3.000 Beschäftigte.

Zu den Aufgaben gehören z.B. die Instandhaltung und Instandsetzung aller technischen Anlagen, die Beauftragung und Koordination von externen Dienstleistern, ein effizientes Flächenmanagement, die Planung und Umsetzung von Bau- und Modernisierungsmaßnahmen, die Planung und Durchführung von Umzügen sowie begleitendes Qualitätsmanagement. Auf absehbare Zeit sind noch Maßnahmen in Zusammenhang mit der Corona Pandemie durchzuführen.

Als Teil des Führungsteams der Liegenschaften Eschborn leisten Sie einen wichtigen Beitrag im Hinblick auf die in den letzten Monaten neu geschlossenen Gesamtbetriebsvereinbarungen, u.a. zu umfangreichen mobilen Arbeiten, und stehen vor der besonderen Herausforderung, die zukünftig unterschiedlichen Arbeitsweisen der Mitarbeiter*innen mit den vorhandenen Flächen und Arbeitsplätzen in Einklang zu bringen. Hier ist ein enger Austausch über die Hierarchie mit dem Vorstand erforderlich.

Ihre Aufgaben

Sie führen ein Team von 12 Mitarbeiter*innen in den Sachgebieten Flächenmanagement, infrastrukturelles und technisches Gebäudemanagement fachlich und disziplinarisch

Die (Weiter-)Entwicklung und Umsetzung der strategischen Entscheidungen des Liegenschaftsmanagements der GIZ am Standort Eschborn, z.B. zu Nachhaltigkeit, Sourcing Strategie, strategisches Flächenmanagement, Digitalisierung, Prozessstandardisierung, gehören zu Ihren Kernaufgaben wie die Normung der Liegenschaftsstandards gem. GIZ-Vorgaben und rechtlicher Standards

Sie gewährleisten die effiziente Bereitstellung von Dienstleistungen des Flächenmanagements und infrastrukturellen Gebäudemanagements sowie des technischen Gebäudemanagements am Unternehmensstandort Eschborn und tragen Verantwortung für die Entwicklung von Konzepten der Neuen Arbeitswelten an diesem Unternehmensstandort

Sie tragen die Gesamtverantwortung für die Umsetzung der Maßnahmen des betrieblichen Arbeitsschutzes am Unternehmensstandort Eschborn sowie gemeinsam mit der GL E450 die Planung und Verantwortung für komplexe Bau- und Modernisierungsmaßnahmen (z.B. Bau, Sanierung, Umbau, Technik sowie Digitalisierungsprojekte, z.B. Zutrittskontrollsystem und CAFM) und Entwicklung von standardisierten Prozessen und standortübergreifenden Dienstleistungsstandards

Sie stellen sicher, dass ein Aufbau einer rechtssicheren Organisationseinheit für das Flächen- und Gebäudemanagement der Liegenschaften einschließlich der dafür erforderlichen Aufgabenwahrnehmung erfolgt

Ihr Profil

Abgeschlossenes Studium im Facility Management, Bauingenieurwesen, der Wirtschaftswissenschaften oder ein vergleichbares Ingenieursstudium

Mehrjährige relevante, möglichst im Ausland erworbene Berufserfahrung im Projektmanagement von komplexen Projekten

Umfassende Kenntnisse und Erfahrungen in den technischen Tätigkeiten im Liegenschaftsmanagement und betrieblichen Immobilienmanagement

Tätigkeitsbezogene Berufserfahrung im Facilitymanagement oder Ingenieurwesen

Kenntnisse der Anforderungen aus Betreiberverantwortung und einschlägiger Vorschriften in Bau und Gebäudebetrieb

Mehrjährige Führungserfahrung in Unternehmen mit mehr als 1000 Mitarbeiter*innen, teamorientierter Führungsstil

Ausgeprägte Beratungs-, Kommunikations- und Kooperationskompetenz sowie strategisches Denken, Gestaltungswille und Umsetzungskompetenz

Verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse; Kenntnisse einer weiteren Fremdsprache sind von Vorteil

