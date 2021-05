LEITER*IN DER GRUPPE KOMMUNIKATION UND

SERVICES BONN

Wir suchen für den Standort Bonn eine/n

Tätigkeitsfeld:

Die Abteilungen Liegenschaften 1 und 2 sind für die Koordination aller liegenschaftsbezogenen Aktivitäten in Deutschland und für die Gewährleistung der Flächen-, Service- und Dienstleistungsangebote in den GIZ-Liegenschaften verantwortlich. In der Abteilung Liegenschaften 1 ist die Gruppe „Kommunikation und Services Bonn“ für infrastrukturelle Dienstleistungen und Services in den GIZ Liegenschaften Bonn sowie für standortübergreifende Aufgaben zuständig. Sie bildet die Schnittstelle zum Flächen- und Gebäudemanagement und unterstützt in der Koordination und Sicherstellung zentraler Aufgaben, wie auch in der Entwicklung übergreifender Themen der Abteilungen. Eine aktive Mitwirkung an einem Organisationsentwicklungsprozess zur Anpassung der beiden Liegenschaftsabteilungen an zukünftige Anforderungen, einschließlich entsprechender Personalentwicklung, bietet dabei auch die Chance zur Mitgestaltung des eigenen Arbeitsbereichs.

Ihre Aufgaben:

Gruppenleitung und Gesamtverantwortung für das Kundencenter Bonn und die infrastrukturellen Serviceund

Gestaltung von kund*innenorientierten Unterstützungsprozessen im Dienstleistungsbereich sowie im Dialog mit Kund*innen

Sicherstellung der Servicequalität sowie Personalplanung und Förderung von Fachkompetenzen, Wissensmanagement und Teamverantwortung

Kostenstellenverantwortung des Gruppenbudgets und für das deutschlandweite GIZ Druckkonzept sowie Planung, Monitoring, Berichtswesen Rechnungsfreigabe und Vertragsverhandlungen

Sicherstellung bedarfskonformer Dienstleistungsangebote unter wirtschaftlichen Aspekten und unter Abwägung von In- oder Outsourcing Strategien

Bereichs- und abteilungsübergreifende Zusammenarbeit in Digitalisierungsprojekten im Facility Management und Kund*innenservice

Management und Kund*innenservice Unterstützung bei der Umsetzung und Weiterentwicklung von Kernprozessen und Service Level Agreements

Abteilungs- und bereichsübergreifende Zusammenarbeit in Bezug auf digitale Medien, Servicedokumentationen, Handouts und Informationen

Ihr Profil:

Abgeschlossenes Hochschulstudium der Wirtschaftswissenschaften oder im Wirtschaftsrecht,

möglichst mit Bezug zum Liegenschaftsmanagement oder vertiefte Kenntnisse zu kaufmännischen

und technischen Tätigkeiten im Facility Management bzw. vergleichbare Kenntnisse

Erste Erfahrungen in der Leitung und Steuerung großer, heterogener Gruppen verbunden mit einem teamorientierten Führungsstil und der Fähigkeit Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortung zielorientiert zu delegieren

teamorientierten Führungsstil und der Fähigkeit Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortung zielorientiert

zu delegieren

Nachweislich sehr gute Kenntnisse zu infrastrukturellen Dienstleistungen, Liegenschaftsaufgaben und im Kund*innenmanagement

und im Kund*innenmanagement

Sehr gute IT-Kenntnisse, insbesondere zu Systemen und Softwareanwendungen im Facility Management und in SAP

Management und in SAP

Kenntnisse in Budgetplanung, Budgetberichtswesen und Monitoring

Erste Erfahrungen in der Umsetzung von Change-Management Prozessen unter Kund*innen- und

wirtschaftlichkeitsorientierten Aspekten sowie Erfahrung in der Umsetzung komplexer Projekte

Selbstständige und zielgerichtete Arbeitsweise, auch unter Termindruck sowie lösungsorientiertes Handeln

Handeln

Handeln Verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse

Wir freuen uns über Ihre Bewerbung bis zu 18.05.2021.

Weitere Informationen finden Sie hier: https://jobs.giz.de/index.php?ac=jobad&id=54337

Diese Stelle finden Sie unter der Job-ID P1533V5175