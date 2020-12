Schleswig-Holstein

Der echte Norden

Die Gebäudemanagement Schleswig-Holstein AöR (GMSH) baut für Land und Bund in Schleswig-Holstein. Sie bewirtschaftet die vom Land genutzten Liegenschaften und beschafft Material und Dienstleistungen für die Landesbehörden. Mit rund 1.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist die GMSH eines der größeren Unternehmen in Schleswig-Holstein.

Für unseren Geschäftsbereich Gebäudebewirtschaftung suchen wir zum 01. April 2021 die

Geschäftsbereichsleitung (m/w/d)

Die Hauptaufgaben des Geschäftsbereichs Gebäudebewirtschaftung der Gebäudemanagement Schleswig-Holstein AöR liegen in den Bereichen Bewirtschaftung, Mietvertragsverwaltung sowie Raumbedarfsanerkennung und Raumbedarfsdeckung. In der Bewirtschaftung sind es insbe­son­dere Hausmeister-, Hausarbeiter- und Haushandwerkertätigkeiten, Reinigungsdienste, Sicher­heits­dienste, Pflege der Außenanlagen, Energie- und Abfallmanagement, Ver- und Entsorgung sowie Betriebsführung technischer Anlagen, Wartung, Inspektion und Kleinreparaturen, die der Geschäftsbereich für das Land Schleswig-Holstein in den von ihm genutzten Liegenschaften wahrnimmt. Kennzeichnend für den Bereich der Mietvertragsverwaltung sind die Vertretung des Landes Schleswig-Holsteins in Mieter- bzw. Vermieterfunktion und den sich hieraus ergebenden Aufgabenstellungen. In der Raumbedarfsanerkennung werden durch Geschäftsbereich Flächen­bedarfe überprüft und festgestellt, Objekt- und Flächenrecherchen vorgenommen und Unter­bringungs­konzepte erstellt sowie Mietverträge vorbereitet und abgeschlossen. Rund 525 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten aktuell für den Geschäftsbereich.

Für die Leitung des Geschäftsbereichs suchen wir eine erfahrene Führungspersönlichkeit mit unternehmerischem Verständnis, die diese attraktive Gestaltungsaufgabe an der Schnittstelle von Verwaltung und Wirtschaft mit Kreativität, klarer Zielorientierung und hoher strategischer und kommunikativer Kompetenz angeht. Darüber hinaus suchen wir eine Persönlichkeit, die mit Wachs­tum und Wandel von Organisationen, insbesondere im öffentlich-rechtlichen Kontext, vertraut ist.