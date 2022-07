Sie werden in unserem Geschäftsbereich Gebäudebewirt­schaftung zum nächstmöglichen Zeitpunkt eingestellt. Mobile Arbeit ist ein fester Bestandteil unserer flexiblen Arbeitswelt. Daher können wir Ihren Dienstort in Lübeck um weitere Bürostandorte in Schleswig-Holstein ergänzen und flexibel an Ihre individuellen Bedürfnisse und Wünsche anpassen.

Als Fachbereichsleitung (m/w/d) für den Facility Management­bereich Lübeck sind Sie die erste Ansprechperson für die Nutzer der Gebäude, den Dienststellen und Kunden vor Ort bei grundsätzlichen Bewirtschaftungsthemen im regionalen Zuständigkeitsbereich sowie verant­wortliche Ansprechperson für den Geschäftsbereich Gebäude­bewirtschaftung gegenüber einem zugeordneten Ministerium zu Grundsatzfragen und überregionalen Themen. Sie pflegen eine enge Zusammenarbeit mit unserem Geschäfts­bereich Landesbau, um die Einhaltung der Sanierungs­strategie der Landesliegenschaften hin zu einem klimaneutralen Gebäudebetrieb zu gestalten. Darüber hinaus sind Sie Teil der Führungs­mannschaft des Geschäfts­bereichs Gebäude­bewirt­schaftung der GMSH.