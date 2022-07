Sie werden in unserem Geschäftsbereich Gebäudebewirtschaftung zum nächstmöglichen Zeitpunkt eingestellt. Mobile Arbeit ist ein fester Bestandteil unserer flexiblen Arbeitswelt. Daher können wir Ihren Dienstort in Lübeck um weitere Bürostandorte in Schleswig-Holstein ergänzen und flexibel an Ihre individuellen Bedürfnisse und Wünsche anpassen.

Als neue Führungskraft für die Instandhaltung im Facility Managementbereich Lübeck sind Sie verantwortlich für ein aktuell bis zu sechsköpfiges Technikerteam (m/w/d). Ihr Team hat den hochbaulichen und technischen Zustand unserer Gebäude im Blick und kümmert sich um die Pflege, Wartung und Instandsetzung. Darüber hinaus nehmen Sie eine Schnittstellenposition ein, die mit unserem Geschäftsbereich Landesbau eine enge Zusammenarbeit pflegt, um die Klima- und Nachhaltigkeitsstrategie des Landes umzusetzen.