Benefits bei GOLDBECK

Unsere Kinder sind das Wichtigste in unserem Leben und nur, wenn wir sie in liebevollen Händen wissen, können wir uns auf unsere Arbeit konzentrieren. An den Standorten Bielefeld und Hirschberg haben wir deshalb unter dem Namen „GOLDBECKchen“ Angebote zur betrieblichen Kinderbetreuung geschaffen.

Unsere Gesundheit ist kostbar und soll erhalten bleiben. Deshalb sorgen wir in unseren Werken und an den PC-Arbeitsplätzen für ergonomische und sichere Arbeitsbedingungen. Mit Präventions- und Beratungsangeboten zu den Themen Sucht und Stress helfen wir, Belastungssituationen zu meistern. Im Rahmen des Betrieblichen Eingliederungsmanagements (BEM) unterstützen wir Mitarbeiter bei der Wiederaufnahme ihrer Tätigkeit nach längerem krankheitsbedingten Ausfall.

Unser Einarbeitungsprogramm ist modular aufgebaut und wird für jeden neuen Kollegen individuell gestaltet. Neben der Einarbeitung in der jeweiligen Abteilung und dem ‚Training on the Job’ umfasst es auch GOLDBECK-spezifische Seminare. So stellen wir sicher, dass Einsteiger – egal ob Berufsstarter oder Berufserfahrene – bestens mit dem notwendigen Wissen versorgt werden.