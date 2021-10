Stellenbeschreibung

Zur Verstärkung unseres Teams der Caddiemeisterei im Golf Club St. Leon-Rot suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Mitarbeiter (m/w/d) für unser Facility Service Team.

Ihre Aufgaben:

Eigenständige Übernahme von logistischen Arbeiten, sowie Unterstützung bei haustechnischen Tätigkeiten

Aufbau- und Abbautätigkeiten bei Turnieren und anderen Veranstaltungen

Verantwortlich für die Verwaltung und Optimierung der Lagerbestände sowie der Caddiehallen

Materialverteilung an die verschiedenen Abteilungen

Ansprechpartner für Mitglieder, Gäste und Mitarbeiter

Sicherstellung der Ordnung und des einwandfreien Gesamtzustandes des Platzes

Was Sie auszeichnet:

Abgeschlossene Ausbildung in einem handwerklichen Beruf oder im Logistikbereich, alternativ verfügen Sie über handwerkliches Geschick

bzw. technisches Verständnis Interesse an einer dienstleistungs- und serviceorientierten Arbeitsweise

Sie arbeiten gerne bereichsübergreifend im Team und agieren stets strukturiert, service- und zielorientiert sowie eigenverantwortlich

Kommunikativer sowie freundlicher Umgang mit unseren Mitgliedern und Gästen

Gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift

Gute MS Office Kenntnisse von Vorteil

Das bieten wir:

Vertrauensvolle Zusammenarbeit in einem hoch motivierten und hilfsbereiten Team mit ausgeprägtem Teamgeist, Flexibilität sowie flachen Hierarchien

Hohes Maß an eigenverantwortlichem Arbeiten mit zahlreichen Entwicklungsmöglichkeiten

Vielfältige und individuelle Weiterbildungsmöglichkeiten

Interessantes und attraktives Arbeitsumfeld in einem innovativen Sportunternehmen

Wenn Sie zeitliche Flexibilität und die Bereitschaft auch an Wochenenden/Feiertagen zu arbeiten als „Teil Ihres Jobs“ sehen, dann freuen wir uns auf Ihre vollständigen und aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe Ihres möglichen Eintrittstermins und Ihrer Gehaltsvorstellung per E-Mail an bewerbung@gc-slr.de oder über unser Online-Formular an Frau Cordula Humbert.

Das Bewerbungsverfahren läuft bis einschließlich 30. November 2021. Danach eingehende Bewerbungen können leider nicht mehr berücksichtigt werden.