Facility Manager (m/w/d) Standort Hanau bei Frankfurt am Main

Unbefristet, Vollzeit

Der Technologiekonzern Heraeus mit Sitz in Hanau ist ein weltweit führendes Portfolio­unternehmen in Familienbesitz. Unsere Schwerpunkte liegen in der Entwicklung, Produktion und dem Vertrieb unserer Produkte in den unterschiedlichsten Bereichen, wie Edel- und Sondermetalle, Medizintechnik, Quarzglas, Sensoren und Spezial­lichtquellen. Die Wurzeln des 1851 gegründeten Unternehmens reichen zurück auf eine seit 1660 von der Familie betriebene Apotheke. 2017 erzielte das im Fortune Global 500 gelistete Unternehmen einen Gesamtumsatz von 21,8 Mrd. €. Wir bieten unseren rund 13.000 Mitarbeitern Freiräume, eigene Ideen zu entwickeln und voranzutreiben.

Das können Sie bewegen:

Erste Ansprechpartnerin bzw. erster Ansprechpartner für die Belange der Nutzer/Mieter

Einhaltung der Baugenehmigungsinhalte der zu verantwortenden Objekte

Dokumentation der gesetzlich vorgegebenen Pflichten

Sicherstellung der Verkehrssicherung auf dem Gelände

Verantwortlich bei Reparatur- und Renovierungsmaßnahmen sowie für die Bearbeitung von Störungsmeldungen und Sicherstellung der Folgemaßnahmen

Planung, Durchführung und Dokumentation von Inspektionen, Instandsetzungen sowie Wartungen

Führen der Gebäudeakten

Melden von Flächenänderungen und Unterstützung bei Büroumzügen

Organisation und Überwachung aller anfallenden Servicedienstleistungen und Abnahme abgeschlossener Projekte

Unterstützung bei der Definition von Standards und der Erstellung des Jahresbudgets

Das bringen Sie mit:

Erfolgreich abgeschlossenes Hochschulstudium einer Ingenieurwissenschaft oder eine Weiterbildung zum/zur Meister/-in oder Techniker/-in der Fachrichtung Bautechnik oder Gebäudetechnik

Mehrjährige Berufspraxis in einer vergleichbaren Aufgabenstellung bei einem Industrieunternehmen

Gutes Deutsch sowie Grundkenntnisse in Englisch

Sicherer Umgang mit den gängigen MS-Office-Programmen und erste Erfahrung in SAP

Kenntnisse zu technischen Regelwerken

Organisationstalent, Kundenorientierung sowie Eigeninitiative

Das erwartet Sie:

Freuen Sie sich auf einen modernen und innovativen Arbeitgeber, bei dem Sie schnell Verantwortung übernehmen sowie unser Unternehmen und Ihre Karriere vorantreiben können.

Wir bieten eine attraktive Vergütung, spezielle Angebote zur Weiterentwicklung, eine betriebliche Altersvorsorge und weitere Sozialleistungen, Mitarbeiterangebote aus Corporate Benefits sowie je nach individueller Voraussetzung: einen Mietzuschuss für bis zu 6 Monate und/oder die Übernahme von Umzugskosten. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.heraeus.com/karriere.

Senden Sie uns Ihre Unterlagen mit dem Referenzcode 47669 über unser Online-Bewerbungsportal. Bitte beachten Sie, dass wir aktuell an der Verbesserung unseres Karriereportals arbeiten. Aufgrund der damit verbundenen Systemumstellungen kann es im Moment ein paar Tage länger als gewöhnlich dauern, bis Sie von uns hören. Vielen Dank für Ihr Verständnis. Sie haben noch Fragen? Dann wenden Sie sich an unser Recruiting Team, Corporate Functions, +49 6181 35-8877.