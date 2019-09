Gebäudemanager/in (m/w/d) für die Bereiche (medien-)technisches und infrastrukturelles Gebäudemanagement

Die Funktion ist unbefristet und in Vollzeit (39 Stunden/Woche), ggf. auch in Teilzeit zu besetzen.

Über uns und Ihr Aufgabengebiet:

Die Hochschule für Bildende Künste Hamburg (HFBK) ist eine künstlerisch-wissenschaftliche Hochschule mit internationaler Ausrichtung. Zur Hochschule gehören drei denkmalgeschützte Gebäude am Standort Lerchenfeld und vier Wohnateliers für internationale Austauschstudierende in der Innenstadt. Ein Erweiterungsbau (Neubau) zum Hauptgebäude befindet sich in der Planung. Derzeit absolvieren ca. 850 Studierende hier ein Studium der Bildenden Künste und ihrer Theorien.

Kunststudierende nutzen die ihnen zur Verfügung stehenden Räumlichkeiten in besonderer Weise. Atmosphäre und technische Qualität spielen eine große Rolle und damit auch die Betreuung durch die Abteilung für Bau- und Gebäudemanagement. Haben Sie Interesse daran, in diesem unkonventionellen, künstlerischen Umfeld zu arbeiten? Möchten Sie unsere außergewöhnlichen Gebäude mit Ihrer Fachexpertise im Gebäudemanagement zeitgemäß weiterentwickeln und damit gleichzeitig die künstlerische Nutzung unterstützen? Dann sind Sie bei uns genau richtig.