Über uns und Ihr Aufgabengebiet

Die Hochschule für bildende Künste Hamburg (HFBK) ist eine künstlerisch-wissenschaftliche Hochschule mit internationaler Ausrichtung. Zur Hochschule gehören drei denkmalgeschützte Gebäude am Standort Lerchenfeld und vier Wohnateliers. Ein Erweiterungsbau (Neubau) zum Hauptgebäude befindet sich in der Planung.

Haben Sie Interesse daran, in einem unkonventionellen, künstlerischen Umfeld zu arbeiten? Möchten Sie mit Ihrem Fachwissen unsere außergewöhnlichen Gebäude betreuen und zeitgemäß weiterentwickeln? Dann sind Sie bei uns genau richtig.