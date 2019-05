Die hochschule 21 ist eine staatlich anerkannte Hochschule in privater Trägerschaft mit Sitz in Buxtehude in der Metropolregion Hamburg. Aktuell sind ca. 1.100 Studierende in acht dualen Bachelorstudiengängen immatrikuliert und bei über 1.000 Partnerunternehmen beschäftigt. An unserer wachsenden Hochschule ist folgende Professur zu besetzen:

Professur (1/1 Stelle) für Gebäudetechnik

Schwerpunkt Energietechnik und Gebäudeautomation

Sie sind Ingenieur/Ingenieurin und eine durch entsprechende praktische und wissenschaftliche Tätigkeiten ausgewiesene Persönlichkeit, die das ausgeschriebene Fachgebiet in Lehre und angewandter Forschung vertreten kann. Sie sind bereit, daneben Grundlagenfächer der Technischen Gebäudeausrüstung zu übernehmen.

Sie passen zu uns, wenn Sie Interesse an der Durchführung von Forschungsprojekten und an interdisziplinären Kooperationen auf regionaler und überregionaler Ebene haben. Die Mitwirkung in der akademischen Selbstverwaltung der Hochschule wird erwartet.

Die Anforderungen an eine/n Professor/in einer Fachhochschule nach § 25 NHG sind Voraussetzung für die Einstellung. Hierzu gehören insbesondere das abgeschlossene Hochschulstudium und die ausgewiesene wissenschaftliche Qualifikation im ausgeschriebenen Fachgebiet, pädagogische und didaktische Eignung sowie besondere Befähigung zu wissenschaftlicher Arbeit, die in der Regel durch die überdurchschnittliche Qualität einer Promotion nachgewiesen wird. Darüber hinaus werden besondere Leistungen bei der Anwendung oder Entwicklung wissenschaftlicher Kenntnisse und Methoden in einer mindestens fünfjährigen beruflichen Praxis, von der mindestens drei Jahre außerhalb des Hochschulbetriebes ausgeübt werden müssen, erwartet.

Ihre Bewerbungsunterlagen mit Ihrem wissenschaftlichen und fachpraktischen Werdegang senden Sie bitte bevorzugt in digitaler Form (pdf-Format) bis zum 01.09.2019 an

hochschule 21 gemeinnützige GmbH

Präsident Prof. Dr. rer. pol. Steffen Warmbold

Harburger Straße 6

21614 Buxtehude

E-Mail: warmbold@hs21.de