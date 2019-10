Die Abteilung Gebäudemanagement begreift sich als Dienstleister und schafft die baulichen und betrieblichen Voraussetzungen für das Funktionieren und somit für den Erfolg einer innovativen, sich positiv entwickelnden Hochschule. Zahlreiche Neubau- und Sanierungsprojekte in den nächsten Jahren tragen weiterhin zu dieser positiven Entwicklung bei. Sie nehmen als Mit­ar­beiterin/Mitarbeiter für das Bau- und Betriebsmanagement hierbei eine verantwortliche Stellung ein.

Die Hochschule Aalen ist eine forschungsstarke Hochschule für angewandte Wissenschaften in Baden-Württemberg. Regional, national und international ist die Hochschule Aalen seit über 50 Jahren ein verlässlicher Partner – für die Studierenden, die Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter und Professorinnen/Professoren, für die Kommunen, die Wirtschaft und mehr als 100 Kooperations­partner weltweit.

Voraussetzung ist ein abgeschlossenes Hochschulstudium in einem der genannten Bereiche. Wir erwarten von Ihnen ein hohes Maß an Selbstständigkeit, Teamfähigkeit, Verantwortungs­bewusstsein und Einsatzbereitschaft. Sicherer Ausdruck in Wort und Schrift sowie der Umgang mit moderner Software sind für Sie selbstverständlich. Eine hohe Leistungsmotivation und eine stark ausgeprägte Kooperationsfähigkeit runden Ihr Profil ab. Erfahrungen im Projektmanagement sind von Vorteil.