Stellenbeschreibung

Campus Bielefeld – Mitarbeiter*in Technik und Verwaltung – Vollzeit – ab sofort – befristet auf zwei Jahre – bis E 11 TV-L

Lust auf wirklich nachhaltige Lösungen?

Interesse in einem zukunftsweisenden Gebäudebetrieb steuernd mitzuwirken?

Die Hochschule Bielefeld (HSBI) mit ihren über 10.000 Studierenden steht für höchste Standards in Lehre, Forschung und Wissenstransfer. Die Fachbereiche Gestaltung, Campus Minden, Ingenieurwissenschaften und Mathematik, Sozialwesen, Wirtschaft´und Gesundheit arbeiten interdisziplinär, forschungsbasiert und eng vernetzt. Regionale und internationale Kooperationen sowie gelebte Vielfalt und Nachhaltigkeit prägen die Arbeit an den Standorten Bielefeld, Minden und Gütersloh.

Das Dezernat Gebäudemanagement besetzt im Rahmen der Elternzeitvertretung, in Vollzeit, für zwei Jahre befristet und zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Arbeitsplatz als

CAFM-Fachkraft (m/w/d) zur Implementierung und Betreuung des CAFM-Systems

IHRE AUFGABEN

Fachadministration CAFM-System (Planon essentialsFM)

Etablierung und Weiterentwicklung des Produktivsystems

Erhebung, Erfassung und Abbildung der einzelnen Facility-Management-Prozesse im BIC Process Design und Übernahme in das CAFM-System (Wartung, Instandhaltung der gebäudetechnischen Anlagen, Flächenmanagement, Reinigung etc.)

Aufnahme, Analyse und Aufbereitung von Datenbeständen sowie die systematische Aufarbeitung von Massendaten der Instandhaltung

Übernahme der programmspezifischen Administrationsaufgaben, Datenbankpflege, Datenim- und Export, Dateneingabe, Zusammenarbeit mit unserer DVZ bei Systemupdates

Bearbeiten und Reduzieren von DWG-Dateien mit AutoCAD Architecture

Erstellung/Aufbereitung von Dokumenten im CAFM-System

Weiterentwicklung von Prozessen und Dokumentation für den rechtssicheren, nachhaltigen Betrieb der Hochschule

Enge Absprachen und Zusammenarbeit mit der DVZ

Schnittstelle zum Consulter

Koordination der Berichterstellung und Dokumentation, Anwendungs- und Prozessdokumentation

Aktualisierung und Digitalisierung der CAFM-Grundrisse und Bestandsunterlagen

Leitung und Durchführung von CAFM-Teilprojekten

Betreuung der Anwender

Unterstützung beim Aufbau von Digitalisierungsprozessen und der Digitalisierung (u. a. DMS)

Administrative Tätigkeiten im Bereich des infrastrukturellen Gebäudemanagements

IHR PROFIL

Hochschulabschluss (Bachelor Facility-/Immobilienmanagement, Immobilienwirtschaft, Wirtschaftsinformatik, Architektur oder vergleichbar), alternativ mit Qualifikation zum Fachwirt Facility-/Gebäudemanagement (HWK) oder vergleichbar und mehrjährige Tätigkeit als CAFM-Betreuer / Administrator

Fundierte Erfahrungen in CAFM-Systemen, Datenbanken sowie im Office-Management (MS Office)

Gute Kenntnisse in Facility-Management-Prozessen

Kenntnisse und Erfahrungen mit FM-typischen Regularien und GEFMA Grundsätzen

Hohe IT-Affinität

Sicheres Auftreten, Verhandlungsstärke, ausgeprägte kommunikative Kompetenzen

Sehr sorgfältige, strukturierte, selbstständige und lösungsorientierte Arbeitsweise

Erfahrung in Projekttätigkeit

Gute Kommunikations- und Teamfähigkeiten, Flexibilität und Serviceorientierung

Bereitschaft zur Weiterbildung

Fähigkeit, Aufgaben zu priorisieren

WIR WÜNSCHEN UNS

Eine*n Kolleg*in mit Spaß an der Arbeit und an neuen Herausforderungen

Kenntnisse im CAD-Zeichnen

Bereitschaft zu Dienstreisen in die Liegenschaften

UNSER ANGEBOT

Flexible Arbeitszeiten: Gleitzeit mit Arbeitszeitkonto

Vergütung je nach Vorliegen der persönlichen Qualifikationen und übertragenen Aufgaben (bis zur Entgeltgruppe E 11 TV-L)

Möglichkeit, die Position auch in Teilzeit auszuüben

Betriebliche Zusatzversorgung

Kompetenzentwicklung: Möglichkeit zur Teilnahme an internen und externen Weiterbildungen

Karrierebegleitung und -entwicklung mit jährlichen Reflexions- und Perspektivgesprächen

Umfangreiche IT-Infrastruktur

Work-Life-Balance, unterstützt durch betriebseigene Kita „EffHa“ und Ferienbetreuung

Möglichkeit der Kinderbetreuung auch in den Abendstunden und am Wochenende

Still-, Wickel- und Eltern-Kind-Räume

Gute Verkehrsanbindung an den ÖPNV

Umfangreiche Maßnahmen des Gesundheitsmanagements, u.a. durch Teilnahme am Hochschulsport, Gesundheitskampagnen und Impfaktionen

Arbeiten an einer weltoffenen Hochschule mit starker Ausrichtung auf Nachhaltigkeit, Vielfalt und Internationalität

Leben in einer Region mit hohem Freizeitwert

INTERESSE?

Wir freuen uns auf Ihre vollständige Bewerbung unter Angabe der Kennziffer 99418 bis zum 17.07.2024 ausschließlich hier online.

Fragen zum Inhalt der ausgeschriebenen Stelle beantwortet Ihnen gerne: Dirk Hellmund, dirk.hellmund@hsbi.de

Einstellungsvoraussetzung ist, dass bisher noch kein Arbeitsverhältnis mit der Hochschule Bielefeld bestanden hat.

Sie haben außerdem jederzeit die Möglichkeit, sich mit Ihren Fragen an das Gleichstellungsbüro (gleichstellungsbuero@hsbi.de) zu wenden.

Weitere Informationen zum Ablauf des Bewerbungsverfahrens und zur Hochschule Bielefeld als Arbeitgeberin finden Sie hier.

Bewerbungen von Frauen sind ausdrücklich erwünscht. Frauen werden bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung bevorzugt berücksichtigt, sofern nicht in der Person eines Mitbewerbers liegende Gründe überwiegen. Die Hochschule Bielefeld ist für ihre Erfolge in der Gleichstellung mehrfach ausgezeichnet und zugleich als familiengerechte Hochschule zertifiziert. Sie freut sich über Bewerbungen von Frauen. Dies gilt in besonderem Maße im wissenschaftlichen Bereich. Sie behandelt Bewerbungen in Übereinstimmung mit dem Landesgleichstellungsgesetz. Auch Bewerbungen von schwerbehinderten Menschen sind ausdrücklich erwünscht. Bei gleicher Eignung werden schwerbehinderte Menschen vorbehaltlich anderer gesetzlicher Regelungen bevorzugt eingestellt.

Wir freuen uns, wenn Sie uns mitteilen, wo Sie auf unser Stellenangebot aufmerksam geworden sind.