Die Hochschule Magdeburg-Stendal ist eine Hochschule der angewandten Wissenschaft mit über 500 Beschäftigten an den Standorten Magdeburg und Stendal. Sie bietet für mehr als 5.800 Studierende moderne und inno­vative Studien­angebote auf ingenieur-, wirtschafts-, sozial-, gesundheits- und humanwissen­schaftlichen Gebieten. Als Hochschule mit interdisziplinären Fachbereichen, verliehenem Promotionsrecht sowie modernster Ausstattung und IT-Infrastruktur bietet sie beste Studien- und Arbeitsbedingungen.

Im Zuge einer geplanten Nachfolgeregelung besetzen wir die Position

Leitung des Servicebereichs Facility Management (m/w/d)

Die 15 Mitarbeiter*innen des Servicebereichs Facility Management, als Teil der zentralen Verwaltung, betreuen an den Standorten Magdeburg und Stendal eine Liegenschaft mit einer Fläche von ca. 20 ha mit 25 Gebäuden und ca. 35.800 m² Nutzfläche. Der Servicebereich verantwortet den Betrieb und die Wartung aller Gebäude inkl. der betriebstechnischen Anlagen, steuert das infrastrukturelle und kaufmännische Gebäudemanagement, plant und koordiniert Neubau- und Bauunter­haltungs­maßnahmen und übernimmt das Flächenmanagement und die Raum­bedarfs­planung. Die Themen nachhaltige Gestaltung des Campus sowie ein energieeffizienter Forschungs- und Lehrbetrieb rücken zunehmend in den Fokus. Mit der Leitungsposition des Servicebereichs Facility Management ist die sachgerechte Verwendung und Verwaltung eines jährlichen Bau- und Bewirtschaftungsbudgets in Höhe von rd. 5,8 Mio. EUR nach den Maßgaben des öffentlichen Haushalts- und Vergaberechts verbunden.