Stellenbeschreibung

Das Hohenloher Krankenhaus und die Hohenloher Seniorenbetreuung sind ein gemeinnütziges Untemehmen in christlicher Trägerschaft und sichem mit rund 1000 Mitarbeitenden die umfassende Versorgung in Medizin und Pflege für die Menschen im Hohenlohekreis. Jährlich werden etwa 12.000 Patienten stationär und 21.500 ambulant behandelt. Mehr als 1.000 Kinder kommen jährlich in der Geburtshilfe zur Welt. In unserem Geriatrischen Kompetenzzentrum und den acht wohnortnahen Seniorenzentren vertrauen viele ältere Patienten und mehr als 400 Bewohner auf die hohe Qualität der Betreuung. Gemeinsam bilden die Einrichtungen ein zukunftsorientiertes Netzwerk unter dem Dach der BBT-Gruppe.

Verstärken Sie unser Team der Technik am Standort Öhringen als

Ingenieur / Techniker / Meister (m/w/d) als Technischer Leiter

IHRE AUFGABEN:

Verantwortung für die organisa­to­rische und fachliche sowie diszipli­narische Leitung der Technischen Abteilung,

Beratung und Unterstützung der Geschäftsführung bzw. des Direk­toriums in allen technischen und baulichen Aspekten,

Planung, Organisation und Betreuung aller notwendigen Prüfungs-, War­tungs- und Instandhaltungs­maß­nahmen,

Unterstützung bei Umbau, Anbau- und Neubaumaßnahmen,

Sicherstellung der Einhaltung aller technischen Sicherheits-, Brandschutz- und Arbeitssicherheitsvorschriften,

Verantwortung für die Überwachung, Koordination und Dokumentation von Leistungsmeldungen,

Mitwirkung und Verantwortung für die Umsetzung eines wirtschaftlichen und umweltschonenden Energie­manage­ments.

WIR WÜNSCHEN UNS:

Mehrjährige Berufserfahrung als Ingenieur, Meister oder Techniker, vorzugsweise im Bereich Krankenhausbetriebstechnik, Elektrotechnik, Facility Management,

Erfahrung in der Planung von War­tungs- und Instandhaltungs­maß­nahmen sowie deren Qualitäts­über­wachung in der Ausführung und Abnahme,

Sicherheit im Umgang mit technischen Regelwerken, idealerweise auch in einschlägigen Vorschriften des Krankenhausbaus,

Kenntnisse in Arbeitsorganisation, Arbeitssicherheit, Brandschutz und allgemeiner Unfallverhütung, VOB/B, VOB/C,

Gute IT-Kenntnisse (MS Office, FM-Software),

Strukturiertes, konzeptionelles und abteilungsübergreifendes Arbeiten, um den Klinikbetrieb sicherzustellen.

WIR BIETEN IHNEN:

Einen interessanten, abwechslungs­reichen Arbeitsplatz mit hohem persönlichen Entwicklungs- und Gestaltungsspielraum,

Mitwirkung in einem aufgeschlos­senen und motiviertem Team innerhalb der Region Tauberfranken-Hohenlohe,

Sehr gute interne und externe Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten,,

Zusätzliche betriebliche Altersvorsorge (ZVK),

Ein attraktives Einkommen (orientiert am TVÖöD),

Individuelle und moderne Arbeits­zeitmodelle,

Betriebliches Gesundheits­management.

NÄHERE INFORMATIONEN ODER EINE KURZBEWERBUNG?

Hierfür steht Ihnen Frau Judith Blaschka gerne unter der Telefonnummer 0151 214 215 43 zur Verfügung.

WIR FREUEN UNS AUF IHRE BEWERBUNG IN UNSEREM BEWERBERPORTAL!

Hohenloher Krankenhaus gGmbH

Personalabteilung / Frau Blaschka

Kastellstraße 5

74613 Öhringen

Logo: Hohenloher Krankenhaus gGmbH

Mit Kompetenz und Nächstenliebe im Dienst für Menschen. Die BBT-Gruppe ist mit rund 100 Einrichtungen, über 14.000 Mitarbeitenden und ca. 900 Auszubildenden einer der großen christlichen Träger von Krankenhäusern und Sozialeinrichtungen in Deutschland.