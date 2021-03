– in Vollzeit (39,5 h/Wo.) –

Werden Sie Teil unseres starken Teams! Die Hochschule Aalen ist eine der forschungsstärksten Hoch schulen für angewandte Wissenschaften in Deutschland. Regional, national und international ist die Hochschule Aalen seit über 50 Jahren ein verlässlicher Partner – für die Studierenden, die Mitarbeiter/-innen und Professor/-innen, für die Kommunen, die Wirtschaft und mehr als 130 Kooperationspartner weltweit. Wir legen viel Wert auf eine moderne und zukunftsorientierte Lehre, denn die Verbindung von Theorie und Praxis ist für uns entscheidend.

Ihr Profil

Sie verfügen über ein abgeschlossenes Hochschulstudium in den Bereichen Facility Management, Versorgungstechnik, Bau­betriebs­wirtschaftslehre, Immobilienwirtschaft, Wirt­schafts­ingenieur­wesen oder einer vergleichbaren Fachrichtung mit Bezug zu Immobilien, Bau und Gebäudetechnik und über mehrjährige einschlägige Berufs- sowie Führungserfahrung, ein fundiertes technisches Verständnis und ausgeprägtes Gespür für effektive Betriebsabläufe. Wir erwarten ein hohes Maß an Selbstständigkeit, Führungs­kompetenz, Teamfähigkeit und Ver­ant­wortungs­bewusstsein. Eine hohe Leistungsmotivation und eine stark ausgeprägte Kooperations­fähigkeit runden Ihr Profil ab. Die Aufgabe verlangt eine Persönlichkeit, die begeistert und unsere aufstrebende Hochschule in ihrer Entwicklung ideenreich und aktiv mitgestaltet.