An der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen (HfWU) fördert ein Team aus kompetenten und engagierten Lehrenden und Mitarbeitenden dafür, dass rund 5.200 junge Menschen an einer innovativen und modernen Hochschule praxisorientiert studieren können. Die HfWU steht für Internationalität, ein individuelles Studium sowie Familienfreundlichkeit. Bereits seit vielen Jahren wird bei uns aus Überzeugung Nachhaltigkeit gelehrt, geforscht und gelebt. Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen fachlich wie menschlich überzeugenden Abteilungsleiter (m/w/d)

für das Gebäudemanagement Ihre Aufgaben sind: führen und steuern der Abteilung Gebäudemanagement mit aktuell 28 Beschäftigten

weiterentwickeln der Abteilung

durchführen von Flächenbedarfsermittlungen und Flächenmanagement

entwickeln von strategischen Konzepten für das Gebäudemanagement

ermitteln der Kapazitätsauslastung der Hochschule

Verhandlungen mit den zuständigen Ministerien und Bauämtern zu führen

durchführen von Budget- und Kostenplanungen sowie Kostenkalkulationen für die Abteilung sowie für Projekte Wichtig für uns ist: Sie besitzen ein erfolgreich abgeschlossenes Hochschulstudium, vorzugsweise in den Fach­richtungen Bauingenieurwesen, Architektur oder Wirtschaftswissenschaften (wünschenswert mit dem Schwerpunkt Immobilienwirtschaft) oder vergleichbarer Fachrichtung

Sie verfügen über Berufserfahrungen im Bereich Facility Management oder Gebäude­manage­ment

Sie konnten nachweisbar bereits mehrere Jahre Erfahrungen in einer vergleichbaren leitenden Position sammeln

wünschenswert ist eine mehrjährige umfassende und vertiefte Erfahrung im Bereich der Planung und Erhaltung baulicher und insbesondere gebäudetechnischer Anlagen

Sie besitzen fundierte Kenntnisse und Fähigkeiten im Projektmanagement und kauf­män­nischer Abwicklung und Kenntnisse/Fertigkeiten in CAFM-Programmen

Sie bringen eine hohe Verantwortungsbereitschaft gepaart mit der Fähigkeit Ziele eigen­verantwortlich umzusetzen mit Wichtig für Sie eine Tätigkeit mit hoher Selbstverantwortlichkeit und eigenständiger Arbeitsweise

flexible und familiengerechte Arbeitszeiten

ein umfangreiches und vielfältiges Weiterbildungsangebot

ein attraktives betriebliches Gesundheitsmanagement Das Entgelt richtet sich nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder bis Entgelt­gruppe 12 TV-L. Die Hochschule fördert aktiv die Gleichstellung aller Beschäftigten. Menschen mit einer Schwerbehinderung werden bei gleicher Eignung vorrangig eingestellt.

Die HfWU strebt eine Erhöhung des Frauenanteils an und fordert deshalb qualifizierte Frauen ausdrücklich auf, sich zu bewerben. Bei fachlichen Fragen wenden Sie sich bitte an Kanzlerin Frau Claudia Uhrmann (Tel.: 07022/201-362). Arbeitsrechtliche bzw. verwaltungstechnische Informationen erhalten Sie bei Herrn Hartmut Fischer (Tel.: 07022/201-366). Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung bis zum 12. Januar 2020 online unter:

https://www.hfwu.de/aktuelles/stellenangebote/ Ihre Unterlagen werden nach Abschluss des Auswahlverfahrens datenschutzgerecht vernichtet.