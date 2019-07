Teamleiter Instandhaltung/Instandsetzung (m/w/d)

IHRE Zukunft bei der HWG – Arbeiten beim führenden WohnungsunternehmenWir sind ein Verbund wohnungswirtschaftlicher Unternehmen. Obergesellschaft ist die Hallesche Wohnungsgesellschaft mbH in Halle (Saale). Sie zählt mit ca. 17.800 Wohnungen, rund 300 Gewerbeeinheiten und ca. 260 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu den großen Wohnungsunternehmen in den neuen Bundesländern. Zum Unternehmensverbund gehören zwei Tochtergesellschaften. Als Traditionsunternehmen sind wir ein kompetenter Partner für Mieter, Immobilieninteressenten, Gewerbetreibende und Bauwirtschaft – und das bereits seit über 90 Jahren.Im Unternehmen selbst setzen wir auf familienbewusste Personalpolitik und sind 2012 mit dem Zertifikat der Hertie-Stiftung im Rahmen des „audit berufundfamilie“ ausgezeichnet worden.

Ihre Aufgaben:

Sicherstellen des funktionsfähigen technischen Objektzustandes im Rahmen der laufenden Bestandsbewirtschaftung Erstellen einer systematischen Instandhaltungsplanung für den HWG-Gebäudebestand mit Blick auf ein ganzheitliches technisches Bestandsmanagement

Vorbereitung, Durchführung und Kontrolle von Instandhaltungsmaßmaßnahmen

Termingerechte Abwicklung kurzfristiger Instandsetzungsmaßnahmen

Organisation der Gewährleistungsverfolgung

Organisation von Wartungs- und Inspektionsmaßnahmen unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften

Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht für Wohngebäude und Einleitung von Maßnahmen zur Gefahrenabwehr

Wahrnehmung der Bauherrenfunktion

Fachliche und disziplinarische Mitarbeiterführung

Sie verfügen über:

Erfolgreich abgeschlossenes Hochschulstudium in den Fachrichtungen Technisches Facility Management oder Bauingenieurwesen bzw. Architektur

Erfahrungen in der systematischen Instandhaltungsplanung

Kenntnisse im Bau-, Planungs- und Vergaberecht

Sicheres Anwenden der HOAI und der VOB

Erfahrungen in der Projektsteuerung von Bauunterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen sowie Erfahrungen in der Anwendung von CAFM-Systemen von Vorteil

Ausgeprägte Führungskompetenz und -erfahrung

Führerschein Klasse B

Was Sie von uns erwarten können:

Die HWG bietet Ihnen einen zukunftssicheren Arbeitsplatz mit hoher Eigenverantwortung und Gestaltungsspielraum, attraktiver Vergütung und freiwilligen sozialen Leistungen in einem fortschrittlichen und wirtschaftlich gesunden Unternehmen.

Einsatz ausschließlich in der Stadt Halle (Saale)

Bundeseinheitlich tarifliches Entgelt inklusiver zwei Sonderleistungen

Flexible Arbeitszeiten (37 h/Woche)

30 Tage Urlaub

Wir freuen uns auf Sie!

Schicken Sie bitte Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen bis 23.08.2019 mit Angabe der Gehaltsvorstellungen und Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins vorzugsweise per E-Mail an: Bewerbung@hwgmbh.de oder per Post an: Hallesche Wohnungsgesellschaft mbH, Personalbüro, Hansering 19, 06108 Halle (Saale)