Referenzcode: 50012963_3 – 2020/GK 1

Beginn: zum nächstmöglichen Zeitpunkt

Wir suchen zur Unterstützung des Forschungsbetriebes zum nächstmöglichen Zeitpunkt –

unbefristet – einen Bereichsleiter (m/w/d) für unser Liegenschaftsmanagement.

Die Aufgaben des Liegenschaftsmanagements des HZG umfassen derzeit die

Liegenschaftsverwaltung, das Errichten und Betreiben von Gebäuden und Anlagen unserer

Standorte (Geesthacht und Berlin-Teltow). Die Außenstelle in Hamburg (GERICS) wird als

Anmietung vom kaufmännischen Liegenschaftsmanagement unterstützt, die Außenstellen in

Garching und beim DESY in Hamburg werden von der TUM und vom DESY betrieben.