Referenzcode: 50012963_3 – 2020/GK 1

Beginn: zum nächstmöglichen Zeitpunkt

Der Arbeitsort ist Geesthacht

Als Helmholtz-Zentrum Geesthacht (HZG) nahe Hamburg suchen wir nicht nur Antworten auf große und drängende Forschungs­fragen der Material-, Küsten- und der Klimaforschung, wir suchen auch die besten Köpfe.

Zur Unterstützung des Forschungsbetriebes suchen wir Sie als Leiter Liegenschaftsmanagement (m/w/d) unbefristet zum nächstmöglichen Zeitpunkt.

Die Aufgaben des Liegenschaftsmanagements des HZG umfassen derzeit die Liegenschaftsverwaltung, das Errichten und Betreiben von Gebäuden und Anlagen unserer Standorte (Geesthacht und Berlin-Teltow). Die Außenstelle in Hamburg (GERICS) wird als Anmietung vom kaufmännischen Liegenschaftsmanagement unterstützt, die Außenstellen in Garching und beim DESY in Hamburg werden von der TUM und vom DESY betrieben.

Der Bereich ist mit rund 30 Beschäftigten in drei Teams kompetenter Absprechpartner für unsere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und verantwortlich für den Bau, den Betrieb und die Instandhaltung unserer Gebäude und Forschungsanlagen. Unterstützt werden Sie bei dieser vielseitigen und interessanten Aufgabe durch eine hochmotivierte und erfahrene Mannschaft aus Fach- und Führungskräften (Ingenieure, Architekten, Techniker und Fachkräfte (m/w/d) aller Fachgewerke).