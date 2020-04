Unser Kunde ist ein großer Bestandshalter, der mehrere hunderttausend Quadratmeter in

Berlin bewirtschaftet. In einem dynamischen Unternehmensumfeld wird Ihnen ein hohes Maß

an Eigenverantwortung und Gestaltungsmöglichkeiten zuteil. Gemeinsam mit Ihrem Team

begegnen Sie den besonderen Gebäudeanforderungen mit hoher Expertise sowie kreativen

Ideen. Gesucht wird zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine erfahrene Führungspersönlichkeit,

die die Leitung des infrastrukturellen, technischen sowie kaufmännischen Facility Managements

übernimmt als

Bereichsleitung (m/w/d)

Facility Management

AUFGABENSCHWERPUNKTE In dieser Funktion tragen Sie die Verantwortung für die

Betriebssicherheit sowie eine funktionierende Gebäudeinfrastruktur und gewährleisten die

Einhaltung der entsprechenden gesetzlichen Vorgaben, Normen und Richtlinien. Zu Ihren

Aufgaben gehören außerdem die Vertragsgestaltung sowie Koordination und Kontrolle der

technischen und infrastrukturellen Dienstleistungen. Sie steuern ganzheitlich Instandhal­tungsprojekte

und erkennen Potenziale zur Verbesserung der Energieeffizienz. Zudem

entwickeln Sie Ihre Abteilung hinsichtlich der Prozesse, Strukturen und Standards sowie der

bereichsübergreifenden Zusammenarbeit weiter und gewährleisten einen bestmöglichen

Ressourcen- und Budgeteinsatz.





QUALIFIKATIONEN Um die künftige Tätigkeit erfolgreich ausführen zu können, weisen Sie

ein abgeschlossenes Studium oder eine einschlägige Ausbildung auf. Des Weiteren verfügen

Sie über mehrjährige Berufs- und Führungserfahrung im Facility Management und besitzen

aktuelle Kenntnisse über die fachspezifischen, gesetzlichen und behördlichen Vorschriften, die

Ihren Tätigkeitsbereich betreffen. Zudem zeichnen Sie sich durch sehr gute kommunikative

Fähigkeiten, ein verbindliches Auftreten sowie eine gute Balance zwischen Diplomatie und

Durchsetzungsvermögen aus. Sie sind eine erfahrene Führungskraft, die sich darauf versteht,

Ihr Team zu einer eigenständigen und teamorientierten Arbeit zu motivieren. Abgerundet

wird Ihr Profil durch eine ausgeprägte Hands-On-Mentalität sowie Leistungsbereitschaft.