Stellenbeschreibung

Für unsere Niederlassung in Hannover suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Geschäftsbereichsleiter (m/w/d).

Als Geschäftsbereichsleiter für den Bereich Gebäude- /Liegenschaftsmanagement verantworten Sie die strategische Ausrichtung und operative Zielerreichung dieses Geschäftsbereiches. Gemeinsam mit dem Vertrieb und den weiteren Fachabteilungen arbeiten Sie unternehmensentwickelnd an der Konzeption und Umsetzung von Vertriebsprozessen, an der Weiterentwicklung des Produkt- und Dienstleistungsportfolios und des Qualitätsstandards in diesem Bereich.

Ihr Profil:

ein abgeschlossenes Studium in Informatik, Facility Management oder in einem vergleichbaren Studiengang oder eine vergleichbare Qualifikation

mehrjährige Erfahrung als fachliche und/oder disziplinarische Führungskraft

eine ausgeprägte IT/Prozess-Affinität und fundiertes technisches, methodisches und kaufmännisches Know-How – idealerweise in dem Bereich Gebäude-/Liegenschaftsmanagement

hohes Verantwortungsbewusstsein, Gestaltungswille und Professionalität

idealerweise Erfahrungen im Vertrieb technischer Produkte/Dienstleistungen im kommunalen Umfeld

Das erwartet Sie bei uns:

hohes Maß an Gestaltungs- und Entscheidungsspielraum

ein Umfeld mit flachen Hierarchien und kurzen Entscheidungswegen

eine angenehme und offene Arbeitsatmosphäre in einem netten und kollegialen Team

attraktive Vergütung und viele weitere Benefits

ein innovatives und zukunftsorientiertes Unternehmen, das sich auf Ihre Mitarbeit freut

Klingt gut? Wir freuen uns, Sie kennenzulernen!

Senden Sie uns bitte Ihre Bewerbungsunterlagen mit Gehaltsvorstellungen und frühestem Eintrittstermin per E-Mail an:

IP SYSCON GmbH

Marc Kodetzki

E-Mail: bewerbung@ipsyscon.de

Tiestestraße 16 – 18, 30171 Hannover

Tel. +49 511 850303-0, Fax +49 511 850303-30

https://www.ipsyscon.de