Stellenbeschreibung

IU Internationale Hochschule – Duales Studium

Innovatives und zukunftsorientiertes Lehren und Forschen

Höchste Flexibilität für eine optimale Balance zwischen Beruf und Familie

Persönliches und berufliches Wachstum durch kontinuierliche Weiterbildung

Zum Sommersemester 2025 besetzen wir im dualen Studium der IU Internationalen Hochschule eine Professur (m/w/d) im Studiengang Immobilienwirtschaft, vorerst befristet auf 2 Jahre am Standort in Voll- oder Teilzeit, mit Beginn zwischen dem 01.04.2025 und 01.10.2025.

Wähle zwischen einem unserer vakanten Standorte: Augsburg, Berlin, Bremen, Dresden, Essen, Hannover, Köln, Leipzig, Mannheim, München, Nürnberg oder Stuttgart.

Deine Aufgaben

Du vertrittst das Fachgebiet Immobilienwirtschaft in Lehre und Forschung im praxisintegrierten Bachelorstudiengang und wirst Teil eines weitreichenden Netzwerks im Bereich der Hochschulbildung (mehr Einblicke findest Du im Modulhandbuch).

Du erstellst und leitest Vorlesungen und bist verantwortlich für die individuelle Betreuung unserer dual Studierenden während ihrer Prüfungen und bei der Erstellung ihrer Abschlussarbeiten.

Du vermittelst praxisnah fundiertes Basiswissen im Bereich Immobilienwirtschaft und bist in der Lage, unsere Studierenden beispielsweise in den folgenden Bereichen auszubilden: Immobilienökonomie, Portfoliomanagement, Eigentum und Vermietung.

Du bist an der kreativen Entwicklung von Lehrformaten innerhalb des didaktischen Konzeptes der IU für das duale Studium beteiligt und entwickelst dies in kollegialer Zusammenarbeit weiter.

Dein Profil

Der Ansatz der IU Internationale Hochschule ist es, praxisnahe Inhalte zu vermitteln. Daher wird ein:e Expert:in im Bereich Immobilienwirtschaft gesucht, welche:r sich durch bisherige Berufspraxis, wissenschaftlicher Expertise sowie didaktische Fähigkeiten auszeichnet und diese in die Lehre an der IU einbringt.

Du hast ein Hochschulstudium im Bereich Immobilienwirtschaft, Betriebswirtschaftslehre oder einer Bezugs- und Nachbardisziplin mit herausragenden Leistungen abgeschlossen und kannst eine einschlägige Promotion vorweisen.

Du verfügst über fünf Jahre Berufserfahrung, davon drei Jahre außerhalb der Hochschule und hast vorzugsweise bereits Erfahrung in der Lehre gesammelt.

Du belegst Deine fachliche Expertise in den relevanten Themengebieten durch einschlägige Publikationen oder Projekte.

Du arbeitest teamorientiert und zuverlässig, darüber hinaus engagierst Du dich für die Präsenzlehre, beherrschst aber auch die Durchführung von virtuellen Lehrveranstaltungen.

, darüber hinaus engagierst Du dich für die Präsenzlehre, beherrschst aber auch die Durchführung von virtuellen Lehrveranstaltungen. Du verfügst über Deutschkenntnisse auf C2 Niveau des Europäischen Referenzrahmens.

Die Einstellungsvoraussetzungen regelt das Hochschulgesetz des Landes Thüringen.

Wir bieten Dir

Arbeite flexibel: Erlebe bei uns die Freiheit der Lehrgestaltung und maximale Flexibilität in der Arbeitsorganisation.

Werde Teil des weltbesten Teams: Wir unterstützen uns, greifen uns gegenseitig unter die Arme und teilen uneingeschränkt Vorlesungsmaterialien. So übertreffen wir gemeinsam alle Erwartungen.

Erweitere Dein Fachwissen: Deine Chance, ohne Verpflichtungen spannende Forschungsprojekte zu betreiben und von unserem internen Forschungspool zu profitieren.

Gib Dein wertvolles Wissen weiter…: Hier bei uns vermittelst Du wertvolle Bildung an unsere wissenshungrigen Studierenden. Ein Geschenk, das man gerne weitergibt.

…und bring auch Dein Wissen auf ein neues Niveau: Wo, wenn nicht bei uns? Profitiere von kostenlosen Weiterbildungen, Sprachkursen und vergünstigten Studiengängen.

Gestalte Deine Zukunft: Schnelles Wachstum eröffnet Dir viele neue Chancen. Erzähl uns von Deiner Traumkarriere und wir helfen Dir, sie zu verwirklichen. Profitiere gleichzeitig von unserem Angebot der betrieblichen Altersvorsorge.

Erhole Dich gut: Mit 30 Tagen Jahresurlaub + einem Extra-Urlaubstag an Deinem Geburtstag.

Nachhaltig ans Ziel: 9-Euro-Ticket war gestern, bei uns gibt's das Deutschlandticket für 7 €.

Erlebe Innovation und Dynamik: Gemeinsam arbeiten wir in einem dynamischen Umfeld mit neuen Technologien wie Chat GPT-4 zusammen und entdecken die technische Vielfalt, Größe und Möglichkeiten.

Du findest Dich in diesem Profil wieder und willst Teil des weltbesten Teams werden? Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung über unser Karriereportal.

Wir brauchen von Dir

Um Deine Bewerbung schnellstmöglich bearbeiten zu können, brauchen wir folgende Unterlagen von Dir:

Tabellarischer Lebenslauf, inklusive einer Übersicht der bisherigen Lehrerfahrung

Hochschulzeugnisse

Promotionsurkunde (bei einer Promotion aus dem Ausland füge bitte den Nachweis der Gleichwertigkeit in Deutschland hinzu, entweder in Form eines Auszugs aus Anabin oder eines KMK-Gutachtens)

Kurzes Motivationsschreiben

Publikationsverzeichnis

Auf Worte folgen Taten: Wir nehmen unsere “Culture Of Everyone” sehr ernst und möchten an dieser Stelle nochmal ausdrücklich darauf hinweisen, dass Du herzlich bei uns willkommen bist, ganz unabhängig davon welche Herkunft, Religion, Geschlecht, Alter oder sexuelle Orientierung Du mitbringst. Auch mit Beeinträchtigung stehen Dir unsere Türen weit offen. Wir freuen uns auf ein vielfältiges Miteinander hier an der IU!

Bei Rückfragen kontaktiere bitte unser Professorship Recruiting Team unter: berufungsverfahren-dualesstudium@iu.org