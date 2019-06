Wir sind eine inhabergeführte Gesellschaft zur Vermietung und Verwaltung von Wohn- und Gewerbeflächen mit Sitz und Betätigungsfeld im Zentrum von München. Zur langfristigen Sicherung einer dauerhaft hohen Qualität unserer Objekte suchen wir in Vollzeit einen Hausmeister / Haustechniker (m/w/d) Sie verfügen über:

Eine Ausbildung im handwerklichen Bereich

Circa zwei Jahre Berufserfahrung

Kenntnisse in anderen haustechnischen Gebieten

Einen guten Umgang in den gängigen MS-Office-Programmen

Einen Führerschein Klasse B

Sichere Deutschkenntnisse

Einsatzbereitschaft, Flexibilität und Verantwortungsbewusstsein

Freundliches Auftreten und einen sicherern Umgang mit Mietern und Handwerkern Ihre Aufgaben u. a.: Ansprechpartner (m/w/d) für unsere Mieter und Handwerker vor Ort

Überwachung und Kontrolle von haustechnischen Anlagen

Eigenständige Erledigung von Reparaturarbeiten und Dienstleistungen

Einweisung der externen Handwerker und Wartungsfirmen

Betreuung von Renovierungsmaßnahmen

Pflege der Außenanlagen und Winterdienst

Reinigungsarbeiten im Außenbereich, Tiefgarage und Treppenhäusern Unsere Leistungen: Ein krisensicherer Arbeitsplatz in gleichbleibenden Objekten im Münchner Innenstadt­gebiet

Eine leistungsgerechte Vergütung und geregelte Arbeitszeiten

Ein langfristiges Arbeitsverhältnis bei einem Unternehmen, mit dem Sie sich identifizieren können

Eine gründliche Einweisung in Ihre Aufgaben durch Kollegen Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns über Ihre vollständigen Bewerbungs-unterlagen per Mail unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung sowie Ihres möglichen Eintritts­termins, z. Hd. Frau Susanne Welm. IVK Immobilienvermietungsgesellschaft Kurz mbH

Frau Susanne Welm | Lindwurmstraße 95 | D-80337 München

E-Mail: susanne.welm@citypark-goetheplatz.de | Tel: (089) 515 666-72

www.citypark-goetheplatz.de