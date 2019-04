KAISER+KRAFT –

ein Team, ein Erfolg!

Wir sind die KAISER+KRAFT EUROPA GmbH – als Unternehmen der TAKKT-Gruppe gehören wir zu der führ­enden Versandhandelsgruppe für Betriebs-, Lager- und Büroausstattung im B2B-Bereich in Europa. Mit Gesell­schaften in über 20 europäischen Ländern begeistern wir mit hochqualitativen Produkten und einem umfang­reichen Leistungsangebot. Das Know-how unserer rund 1.000 Mitarbeiter zeichnet uns aus, Kollegialität und Zusammenhalt prägen unsere Arbeit – Hand in Hand unterstützen wir uns!