Stellenbeschreibung













Als Unternehmen der japanischen Kao Gruppe gehören wir zu einem der führenden Anbieter von Beauty Care Produkten weltweit. Respekt und Teamwork gehören genauso zu unseren Prinzipien wie die CAls Unternehmen der japanischen Kao Gruppe gehören wir zu einem der führenden Anbieter von Beauty Care Produkten weltweit. Respekt und Teamwork gehören genauso zu unseren Prinzipien wie die Chance auf globale Perspektiven. Integrität, Innovationskraft und das Streben nach ständiger Verbesserung kennzeichnen unsere Werte. International und multikulturell ausgerichtet haben wir dabei stets die Perspektive unserer Kunden fest im Blick.

In Europa reicht unser Markenportfolio von hochwertigen Gesichtsreinigungspflegeprodukten der Marke Bioré, über etablierte und erfolgreiche Haarpflegeprodukte der Marken Goldwell, KMS, Guhl und John Frieda, bis hin zur Londoner Luxusmarke für Körperpflege und Kosmetik Molton Brown.

Wir suchen zur Verstärkung unseres Bereichs bei Kao Germany GmbH in Darmstadt-Eberstadt ab sofort einen

Team Leader, Facility Management (m/w/d)

Ihre Aufgaben

Verantwortlich für den Betrieb und die Bewirtschaftung der betriebsnotwendigen Immobilien (Büro-, Produktions- und Logistik).

Planung, Koordination und Überwachung von Arbeitsabläufen sowie Sicherstellung der Verfügbarkeit der technischen Einrichtungen.

Planung, Koordination und Überwachung von Arbeitsabläufen sowie Sicherstellung der Verfügbarkeit der technischen Einrichtungen. Überwachen der Nachunternehmerleistungen im infrastrukturellen und technischen Gebäudemanagement einschließlich Wartung, Inspizierung und Instandsetzung.

Erster Ansprechpartner für interne Kunden in Fragen rund um das Facility Management und Unterstützung des Leiters Facility Management.

Leiten von Modernisierungs-, Sanierungs- und Umbaumaßnahmen. Verantwortung für die kosten- und fristgerechte Umsetzung von Projekten.

Sicherstellung der Einhaltung rechtlicher Vorschriften, z. B. Betreiberverantwortung, Betriebssicherheitsverordnung

Erstellen und Pflege von Wartungsplänen. Sicherstellen, dass alle Tätigkeiten vollständig erfasst und dokumentiert sind.

Planung und Durchführung regelmäßiger Notfallszenarien von kritischen Anlagen, z. B. Generator, USV, Brandmeldeanlage, Zutrittssystem, um eine reibungslose Funktion zu gewährleisten

Wir erwarten

Erfolgreich abgeschlossene technische Ausbildung. Meister und / oder Techniker, z. B. Elektro, HKL, Versorgungstechnik.

Langjährige Erfahrung im technischen und infrastrukturellen Gebäudemanagement.

Erfahrung in der Führung von kleinen Teams.

Verantwortlich für 3 Direct Reports

Erfahrung im Projektmanagement.

Umfangreiche Kenntnisse über Facility Management Services (TGM, IGM, Büroraumplanung).

Ausgeprägte Kenntnisse hinsichtlich einschlägiger gesetzlichen Vorschriften, z. B. DGUV 3, Hygieneverordnung, ENEV, energetische Inspektion, Arbeitssicherheit, Brandschutz

Fähigkeit, potentielle Probleme zu identifizieren und zu beheben

Sicheres Auftreten, sehr gute Kommunikationsfähigkeit

Selbständige und strukturierte Arbeitsweise.

Hohes Maß an Belastbarkeit.

Ausgeprägte Dienstleistungsmentalität.

Sehr gutes kaufmännisches Verständnis, lösungsorientiertes Handeln und unternehmerisches Denken.

Gute EDV-Kenntnisse (MS Office, SAP)

Wir bieten

einen interessanten Arbeitsplatz und sehr gute Sozialleistungen.

Wenn wir Ihr Interesse geweckt, Sie Spaß an der Mitarbeit in einem engagierten Team haben sowie die gewünschten Anforderungen erfüllen, senden Sie bitte Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit Angabe Ihrer Einkommensvorstellungen sowie des frühestmöglichen Eintrittstermins an:

HIER BEWERBEN

Kao Manufacturing Germany GmbH

Human Capital Development

www.kaocareers.com