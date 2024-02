Die Katholische Kirche schafft in Stuttgart – mit 12 Gesamt­kirchengemeinden und 17 Gemeinden für Katholiken anderer Mutter­sprache – Orte für Glaube und Gemeinschaft für Menschen aus aller Welt. Das Haus der Katholischen Kirche (HdKK) ist ein kirchliches Begegnungs- und Ver­anstaltungs­zentrum an der Königstraße im Herzen Stuttgarts. Es steht für Gastfreundschaft, Seelsorge, Information, Bildung und Kultur in der Stuttgarter City. Zudem ist es Sitz ver­schiedener kirchlicher und nicht­kirchlicher Ein­richtungen sowie eines Café-Betriebs. Das Haus wurde 2009 als Einrichtung des Katholischen Stadt­dekanats Stuttgart eröffnet.