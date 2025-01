Stellenbeschreibung

Willkommen bei der KfW! Als eine der führenden Förderbanken der Welt stehen wir für die nachhaltige Transformation von Umwelt, Gesellschaft und Unternehmen. Als Impulsgeber wirken wir aktiv an den Themen mit, die die Welt von morgen prägen. Wir fördern Windparks, Infrastruktur-Projekte, Schulen und Krankenhäuser und gestalten damit die Zukunft. Bei uns finden Sie ein vertrauensvolles Arbeitsumfeld, in dem Teamspirit, Vielfalt und Inklusion gelebt werden. Wir fördern Sie, Ihre Ideen und Ihr Engagement für Projekte, die die Welt verbessern.Werden Sie Teil von #teamKfW in Berlin und unterstützen Sie uns als Technischer Sachverständiger (w/m/d) Umwelt- und Gebäudeförderung Inland

Das erwartet Sie

Werden Sie Teil eines Teams, das für alle Förderprodukte der Mittelstandsbank und privater Kunden verantwortlich ist und als Ansprechstelle für Fragen zu technischen Aspekten der Energieeffizienz sowie produktübergreifende Grundsatzfragen fungiert.

Im Zuge der Förderprogrammentwicklung prüfen und analysieren Sie die Rahmenbedingungen für Gebäudeförderung und leiten gemeinsam mit internen und externen Fachleuten adäquate technische Vorgaben ab und beraten die auftraggebenden Ministerien.

Auch die fachliche Qualitätssicherung der Gebäudeförderungsprogramme (u. a. EBS, BEG) liegt in Ihren Händen. Dazu gehören die Koordinierung und Anleitung externer Dienstleister bei Fortschritts- und Abschlusskontrollen, wie z.B. Vor-Ort-Kontrollen.

Mit Ihrem Fachwissen beantworten Sie technische Anfragen von Kunden und Sachverständigen zu den Gebäudeförderprogrammen und entwickeln gemeinsam mit dem Team Publikationen zu den technischen Förderbedingungen.

Sie lassen Ihre Expertise auch bei Projekten anderer Teile der KfW einfließen wie z. B. bei europäischen Energieeffizienzprogrammen oder bei der Entwicklung innovativer Förderansätze.

Das bringen Sie mit

Sie haben ein abgeschlossenes Ingenieursstudium (Diplom/Master) in den Fachrichtungen Technische Gebäudeausstattung, Umwelt- und Verfahrenstechnik, Architektur, Bauingenieurwesen, Bauphysik oder in einer vergleichbaren Fachrichtung.

Aufgrund Ihrer mindestens 3-jährigen Berufserfahrung verfügen Sie über fundiertes Fachwissen über die Bundesförderung effizienter Gebäude (BEG), deren Grundlagen in Bezug auf öffentlich-rechtliche Anforderungen (z. B. GEG) und Normen sowie deren energetische Nachweisführung und Berechnung.

Sie haben darüber hinaus Kenntnisse zur Lebenszyklusanalyse (LCA) Nachhaltigkeitsbewertung (QNG) von Gebäuden.

Ihre ausgeprägte analytische Kompetenz, Ihr Organisationstalent und Ihre präzise Arbeitsweise ermöglichen es Ihnen, strategisch zu denken und vorauszuplanen.

Freude an Teamarbeit und die Fähigkeit, komplexe Zusammenhänge adressatengerecht darzustellen, runden Ihr Profil ab. Sehr gute Deutschkenntnisse setzen wir voraus.

Unsere Benefits

Attraktive Vergütung

Bei uns erwartet Sie ein attraktives Vergütungspaket mit betrieblicher Altersversorgung, vermögenswirksamen Leistungen, Deutschlandticket, Mitarbeiterrabatten, bezuschusstem Mittagessen, kostenlosen Getränken, Jobrad, u.v.m.

Diversität & Inklusion

Bei uns finden Sie vielfältige Angebote, Netzwerke und Chancengleichheit für alle Menschen, unabhängig von Herkunft, Geschlecht, Identität, Behinderung, Generation, Religion oder sexueller Orientierung.

Gesundheitsförderung

Mit über 30 Betriebssportgruppen, Gesundheitskursen, betriebsärztlichen Dienst und Sozialberatung unterstützen wir Ihre Gesundheit.

Weiterentwicklung & Trainings

Wir fördern Sie z.B. mit fachlichen & persönlichen Trainings, Mentoring, Job-Rotation, Talentprogrammen, Entsendungen u.v.m.

Work-Life-Balance

Mit flexiblen Arbeitszeiten, 38-Stunden-Woche, individuellen Teilzeitmodellen, Home Office & Workation, Sabbatical und 30 Urlaubstagen bieten wir Ihnen viel Flexibilität.

Einzigartiger Teamspirit

Bei uns erwartet Sie ein außergewöhnlicher Teamzusammenhalt – egal ob im Alltag, beim gemeinsamen Lunch, auf unseren Betriebsfeiern oder After-Work-Events.

