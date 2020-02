Leitwartenmanager (m/w/d) für das Technische

Gebäudemanagement

befristet auf zwei Jahre

Willkommen bei der KfW – einer Bank mit einzigartigem Auftrag. Wir fördern weltweit Entwicklung und Fortschritt. Dabei ist für uns nachhaltiges Handeln Anspruch und Versprechen zugleich. Es ist die Grundlage unseres Geschäftsmodells. So übernehmen wir soziale Verantwortung und gestalten gesellschaftlichen Wandel.Werden Sie Teil unseres Teamsund unterstützen Sie uns alsUnser Technisches Gebäudemanagement betreibt komplexe und technisch anspruchsvolle Gebäude mit dem Ziel, Risiken, die mit der Betreiberverantwortung einhergehen, zu vermeiden. Wir überwachen sowie steuern technische Anlagen der KfW Bankengruppe am Standort Frankfurt, sichern die Anlagenverfügbarkeit und sind sowohl im Störungsmanagement als auch in der Anlagenoptimierung aktiv. Um einen sicheren Betrieb zu erreichen, regeln und steuern wir die MSR-Anlagen mittels moderner Gebäudeleittechnik. Für dieses umfangreiche Aufgabengebiet suchen wir tatkräftige Unterstützung.

Ihre Aufgaben

Mit Know-how erfüllen Sie gesetzliche Anforderungen an den Gebäudebetrieb, setzen Maßnahmen zur Wahrung der Betreiberpflichten um, dokumentieren technische Eingriffe und halten die Dokumentationen auf dem aktuellsten Stand.

Sie sorgen dafür, dass unsere technischen Versorgungsanlagen funktionieren, Gebäudeautomations- sowie Sicherheitssysteme verfügbar sind und überprüfen Datensicherungen.

Mittels Gebäudeleittechnik überwachen und bedienen Sie unsere betriebstechnischen Anlagen, schalten Brandmeldeschleifen zur Inspektion und Bearbeitung von Feueralarmen und lenken kritische Betriebsabläufe wie beispielsweise Fehlalarme.

In Rufbereitschaft agieren Sie auch im Störungsmanagement souverän, werten Störmeldungen aus, bearbeiten Abweichungen und leiten Maßnahmen zur Erreichung des Sollzustandes ein und kümmern sich um Kleinstinstandsetzungen.

Damit unsere Anlagen weiterhin kontinuierlich optimiert werden, passen Sie Mess-, Steuer- und Regelprozesse aller technischen Anlagen an, nehmen Anlagen in Betrieb und koordinieren Systemanpassungen der Gebäudeleittechnik.

Ihr Organisationstalent ist in der Fremdfirmenkoordination gefragt: Sie betreuen externe Firmen, begleiten Sachverständigenprüfungen, nehmen Handwerksleistungen ab und verwalten Laufzettel, Schlüssel und Zutrittsausweise.

Nicht zuletzt prüfen Sie Angebote, Nachfragen und Rechnungen regelmäßig.

Ihr Profil

Berufsausbildung in Gebäudetechnik, Mess-/Steuer-/Regeltechnik, Abschluss als Techniker/in oder eine vergleichbare Qualifikation

Langjährige relevante Berufserfahrung mit Zusatzqualifikation in Gebäudeautomation

Fundierte Kenntnisse über gebäudetechnische Anlagen, gesetzliche Regelungen sowie Systeme der Mess-, Steuer- und Regeltechnik

Fit in Gebäudeleittechniksoftware und CAFM

Grundlegende kaufmännische Kenntnisse

Fähigkeit zur kreativen Lösungsfindung, Organisationstalent, Entscheidungsfähigkeit und Freude an der Arbeit im Team

Bereitschaft zu Schichtdienst und Rufbereitschaft

Wir erwarten viel und vor allem sehr gerne Sie – mit einer Unternehmenskultur, die von Offenheit und Wertschätzung geprägt ist, mit guten Sozialleistungen und einem vertrauensvollen Miteinander, das Sie vom ersten Tag an spüren. Chancengleichheit und Vielfalt in allen Facetten, wie die Beschäftigung schwerbehinderter Menschen sowie Inklusion, sind für uns gelebter Alltag; Möglichkeiten zu schaffen, mit denen Sie Ihr Berufs- und Privatleben auf optimale Weise miteinander verbinden, ebenso. Das gelingt uns seit Jahrzehnten – wir freuen uns auf Ihr Engagement und Ihre Kompetenz! Bewerbungen von Frauen sind bei uns besonders willkommen.

Schicken Sie Ihre Bewerbungsunterlagen – am besten noch heute – an Ihre Ansprechpartnerin Tanja Schwab über unser Online-Bewerbungsformular. Weitere Informationen erhalten Sie auf kfw.de/karriere.