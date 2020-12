Stellenbeschreibung









Willkommen bei der KfW! Wir sind eine international agierende Förderbank, die für die nachhaltige Entwicklung von Umwelt, Gesellschaft und Unternehmen steht. Als Impulsgeber wirken wir aktiv an den Themen mit, die die Welt von morgen prägen. Wir fördern Windparks, Infrastruktur-Projekte, Schulen und Krankenhäuser, denn sinnvolle und nachhaltige Projekte sind unser Auftrag. Und wir bauen auf die Menschen, die bei uns arbeiten! Was das heißt? Dass Sie bei uns ein offenes und vertrauensvolles Miteinander finden, in dem wir Vielfalt und Inklusion leben – denn nur dort, wo viele verschiedene Perspektiven zusammentreffen, entstehen richtungsweisende Ideen. Deshalb fördern wir Ihre Kompetenz, Ihre Ideen und Ihr Engagement für Projekte, die die Welt verbessern. Gehen Sie mit uns Ihren Weg in die Zukunft.

Werden Sie Teil unseres Teams in Frankfurt am Main und unterstützen Sie uns als

Mitarbeiter Facility Management (w/m/d) mit Projektaufgaben

Wir bieten facettenreiche Aufgaben

Innerhalb des Teams übernehmen Sie schwerpunktmäßig die Wahrnehmung der Betreiberverantwortung für den hochbaulichen Teil der Gebäude , das Störmanagement sowie die Vorbereitung und Steuerung von Umbau- und Instandhaltungsmaßnahmen am Standort.

Erfüllung von Betreiberpflichten: Sie verantworten die Erfüllung gesetzlicher Auflagen oder Normen zum Betrieb der Gebäude mit Schwerpunkt auf den sogenannten „Dach und Fach"-Gewerken der Kostengruppe 300. Dazu setzen Sie entsprechende Maßnahmen zur Wahrung der Betreiberpflichten um (z. B. Beseitigung festgestellter Mängel bei Prüfungen) und erfassen etwaige Schadensbilder.

Koordinieren, Durchführen und Freigeben von Instandsetzungs-, Sanierungs- und Umbaumaßnahmen: Sie fertigen Kostenschätzungen nach DIN 276 an und betreuen alle gewerketypischen Arbeiten und Aufgabengebiete, einschließlich des Brandschutzes. Dabei unterweisen Sie bei Bedarf auch externe Firmen.

Sie erstellen Termin- und Ablaufpläne bei Maßnahmen im laufenden Betrieb und unter Berücksichtigung der Belange des technischen Gebäudebetriebs. Außerdem unterstützen Sie bei der Durchführung der CAFM-Systempflege.

Beschaffungstätigkeiten: Sie kümmern sich um die Erstellung von Leistungsverzeichnissen (VOB/HOAI) und fachlichen Vorgaben zur Beauftragung von Fremdfirmen. Danach prüfen und bewerten Sie die Angebote und sprechen eine Vergabeempfehlung aus.

Das bringen Sie mit

Abgeschlossenes Studium Versorgungstechnik, Bauingenieurwesen, Facility Management oder eine vergleichbare Qualifikation.

Mehrjährige relevante Berufserfahrung, mit der Sie sich sehr gute fachspezifische Kenntnisse (z. B. über Betreiberpflichten) sowie Wissen über gesetzliche Regelungen angeeignet haben.

Umfangreiches Fachwissen von Bau- und Vergaberegelungen (VOB/A/B/C und HOAI).

Sie sind routiniert im Umgang mit MS Office und bringen sowohl gute SAP- als auch CAFM-Kenntnisse mit.

Ausgeprägtes Organisationsvermögen und hohe Entscheidungsfähigkeit sowie starke Kommunikationsfähigkeiten und Verhandlungsgeschick runden Ihr Profil ab.

