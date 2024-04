Willkommen im einwohnerstärksten Kreis Schleswig-Holsteins. Mit rund 1.300 Beschäftigten engagieren wir uns in unterschiedlichen Fachgebieten für das Wohl von ca. 320.000 Menschen – individuell, freundlich und verbindlich.

Das Abfallwirtschaftskonzeptes (AWK) für den Kreis Pinneberg 2021 bis 2025 gibt für den angegeben Planungszeitraum abfallwirtschaftliche Schwerpunkte und Maßnahmen vor, die der Abfallvermeidung, -verwertung und der Abfallentsorgung im Kreisgebiet dienen, und es werden zukunftsorientierte Maßnahmen festgelegt. Im Rahmen der Maßnahmen zur Abfallverwertung mit dem Ziel der Erhöhung der Altpapier- und Bioabfallmengen und Steigerung deren Qualität ist im AWK eine auf zunächst 2 Jahre befristete Vollzeitstelle verankert (AWK – Seite 35/36). Das Abfallwirtschaftskonzept ist am 28.04.2021 vom Kreistag beschlossen worden.



Durch die gezielte Abfallberatung von Großwohnanlagen soll der Trennproblematik aufgrund der Sammelnutzung von Müllgefäßen durch deren Bewohner Rechnung getragen und die Menge an Wertstoffen (Bioabfall, Altpapier, DSD-Material) gesteigert und deren Qualität verbessert werden. Angesprochen werden die Mieter direkt, aber auch die Multiplikatoren (Hausmeister, Quartiersbetreuer). Es wird in enger Abstimmung mit den Wohnungsbauverwaltungen/Grundstückseigentümern erfolgen.

Darüber hinaus sollen mit den Beteiligten attraktive Lösungen einer praktischen und ins Wohnumfeld passenden Behälterbereitstellung erarbeitet und umgesetzt werden und die Möglichkeit der Aufstellung von Unterflurbehältern bekannt gemacht werden bzw. von Wertstoffinseln im Quartier. Als direkte*r Ansprechpartner*in für Großwohnanlagen deckt die Stelle die Beratung und Beantwortung von Fragen aller Akteure mit thematischem Bezug im Kreis Pinneberg ab. Informationsangebote für unterschiedliche Zielgruppen werden durch Print- und digitale Medien, Workshops, AG-Treffen, sonstige Veranstaltungsformate geschaffen und umgesetzt. Schwerpunkt wird die Ansprache der interkulturellen Mieterklientel sein.