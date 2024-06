Stellenbeschreibung

Willkommen im einwohnerstärksten Kreis Schleswig-Holsteins. Mit rund 1.400 Beschäftigten engagieren wir uns in unterschiedlichen Fachgebieten für das Wohl von ca. 323.000 Menschen – individuell, freundlich und verbindlich.

Das Technische Gebäudemanagement ist sowohl für den Bauunterhalt als auch die Planung und Koordination von Baumaßnahmen in allen kreiseigenen Gebäuden, Anlagen und Einrichtungen zuständig. Dieses beinhaltet neben dem Erhalt der Gebäude in einem baulich einwandfreien Zustand auch die Projektentwicklung, Projektsteuerung, Planung, Durchführung sowie Überwachung von Neu-, Umbau-, Erweiterungs- und Sanierungsmaßnahmen bis hin zum eventuellen Abriss eines Gebäudes.

Die Liegenschaften im Besitz und in der Verantwortung der Kreisverwaltung Pinneberg decken ein breites und außergewöhnlich interessantes Spektrum ab. Hierzu gehören sowohl moderne, hoch technisierte Gebäude wie beispielweise die Kooperative Rettungsleitstelle in Elmshorn, vielschichtige Gebäudekomplexe wie die Beruflichen Schulen, die Förderschulen oder auch die denkmalgeschützte Drostei in Pinneberg. Unser Gebäudeportfolio wird stetig weiterentwickelt, um auf sich ändernde Bedarfe der Nutzenden flexibel zu reagieren. Digitale Arbeitsweisen und Teamarbeit stehen dabei im Fokus unserer Entwicklung.

Das sind Ihre Aufgaben:

Erbringung von Ingenieursleistungen sowie Überwachung externer Ingenieurleistungen für die Anlagengruppen 1 bis 3 der Technischen Ausrüstung nach HOAI

Entwicklung, Planung und Controlling von Bauprojekten und Gebäudeausstattungen im Team, einschließlich Übernahme der Funktion der Bauherrenvertretung.

Gesamtverantwortung für die Instandhaltung und Verfügbarkeit eines oder mehrerer unser tollen Gebäude.

Darauf können Sie sich freuen:

Eine unbefristete Vollzeitstelle mit flexibler Arbeitsgestaltung – Wir bieten nicht nur eine Vollzeitstelle, sondern auch die Möglichkeit einer Teilzeitbeschäftigung an. Wir berücksichtigen gerne Ihre persönlichen Arbeitszeitwünsche. Zusätzlich übernehmen Sie ein sehr vielseitiges und abwechslungsreiches Aufgabengebiet, das nach entsprechender Einarbeitung weitgehend eigenverantwortlich ausgeführt werden kann.

Attraktive Vergütung und Vorteile – Bei Erfüllung der tarifrechtlichen Voraussetzungen profitieren Sie von einer wettbewerbsfähigen Vergütung bei Erfüllung der tarifrechtlichen Voraussetzungen bis EG 11 TVöD. Zusätzlich erhalten Sie eine tarifliche Jahressonderzahlung, ein jährliches Leistungsentgelt und die Möglichkeit einer betrieblichen Altersvorsorge.

Zusammenarbeit im Team – Sie arbeiten in einem motivierten und offenen Team und treffen auf engagierte Kolleg*innen in der gesamten Abteilung, welche Sie bei der Bewältigung Ihrer neuen Aufgaben unterstützen werden. Es erwartet Sie eine offene und kollegiale Zusammenarbeit.

Flexibilität und Work-Life-Balance – Wir fördern Ihre Work-Life-Balance durch flexible Arbeitszeiten sowie der Option von Mobilen Arbeiten und Homeoffice. Darüber hinaus bieten Ihnen jährlich 30 Urlaubstage Zeit für Ihre Erholung und persönliche Interessen.

Weiterbildung und Gesundheit – Bei uns haben Sie Zugang zu einer breiten Palette interner und externer Fortbildungen. Wir bieten Ihnen Schulungen und Weiterbildungsmöglichkeiten in betriebswirtschaftlichen und rechtlichen Angelegenheiten. Unser betriebliches Gesundheitsmanagement bietet vielfältige Angebote und Förderung Ihres Wohlbefindens.

Fitness und Mobilität – Werden Sie Teil unserer proaktiven Fahrradkultur und profitieren Sie von einer Auswahl an Betriebssportmöglichkeiten. Zusätzlich bieten wir eine Partnerschaft mit EGYM Wellpass und Arbeitgeberzuschüsse zum Deutschlandticket und Fahrradleasing an.

Neugierig geworden?

Dann sind wir schon gespannt auf Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen, die Sie bitte im Internet unter Aktuelle Stellenangebote über unser Online-Bewerberportal einstellen.

Wir freuen uns über Bewerbungen von Personen jeden Geschlechts, um in den Teams ein ausgewogenes Verhältnis zu haben. Schwerbehinderte Bewerber*innen werden bei ansonsten gleicher Eignung bevorzugt.

Für Rückfragen zum Aufgabengebiet und zu den Anforderungen des Arbeitsplatzes steht Ihnen gerne Herr Stephan Tödter, Fachdienstleitung Gebäudemanagement, Telefon (04121) 4502-1183 oder Herr Nicolas Schoemperlen, Teamleitung Technisches Gebäudemanagement, Telefon (04121) 4502-1229 zur Verfügung. Ihr Ansprechpartner zum laufenden Auswahlverfahren ist Herr Jens Matthias Voß, Telefon (04121) 4502 1159.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!