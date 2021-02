Stellenbeschreibung







Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt für unseren Standort in Kronberg eine Persönlichkeit, die ihrem Leben einen neuen Impuls geben möchte, die sich von einer sinnerfüllten Arbeit im ersten klimaneutral betriebenen Konzertsaal der Welt angesprochen fühlt und mit Leidenschaft sehr gute Rahmenbedingungen für unsere internationalen Künstler und Besucher im neuen Kammermusiksaal schaffen möchte.

Ihre Aufgaben

Sie sind zentraler Ansprechpartner für alle Bau- und Instandhaltungsmaßnahmen (Wartungen, Inspektionen, Prüfungen) und gewährleisten die Betriebsbereitschaft aller baulichen und technischen Anlagen des Casals Forums

In der Bauphase sind Sie außerdem verantwortlich für vorbereitende Maßnahmen (inkl. Umzug in das Forum)

Sie kümmern sich um die Umsetzung und Optimierung des Gebäudemanagements in Hinblick auf Effizienz und Wirtschaftlichkeit sowie um die fachgerechte Betreibung der komplexen Anlagentechnik

Sie achten auf die Sicherstellung und Einhaltung aller festgelegten internen Verfahren sowie aller gesetzlichen Anforderungen und Pflichten, Dienstleistungsverträge etc.

Sie bauen ein Netzwerk verlässlicher und vertrauenswürdiger Dienstleister auf (Lieferanten, Wartung, Reinigung) und führen diese souverän

Sie überwachen alle gesetzlichen Vorgaben rund um das Thema Arbeitssicherheit und kümmern sich um die stetige Verbesserung unserer hohen Sicherheitsstandards

Sie verantworten und steuern das Budget und halten sämtliche Fristen ein

Ihr Profil

Sie sind Techniker / Meister (m/w/d) mit Weiterbildung im Facility Management oder haben einen Hochschulabschluss in der Fachrichtung Facility Management, technisches Gebäudemanagement, Wirtschaftsingenieur oder Vergleichbares

Sie besitzen Erfahrungen im operativen Facility Management / Gebäudemanagement inkl. Budgetverwaltung und Projektmanagement

Idealerweise haben Sie zudem Kenntnisse und/oder Erfahrungen in Bereichen wie Medien-/Ton-/Bühnen-/Veranstaltungstechnik

Sie haben Erfahrungen im Bereich Arbeitsschutz und Sicherheit

Sie sind stark im Multitasking, behalten stets den Überblick und dabei eine verbindliche lösungsorientierte Arbeitsweise als erster Ansprechpartner (und „Aushängeschild“) unseres Konzerthauses

Sie sind souverän in der Steuerung und Überwachung externer Dienstleister

Sie kommunizieren professionell und konstruktiv mit verschiedensten Stakeholdern (Geschäftsführung, Team, Künstler, Dienstleister etc.)

Sie verfügen über ausgeprägtes organisatorisches Talent, handeln unternehmerisch und kostenbewusst, lösen Themen pro-aktiv, planvoll und gleichzeitig „hands-on“

Sie arbeiten team- und serviceorientiert, sind strukturiert in der Planung und stark in der Umsetzung

Sie sind geübt im Umgang mit den Microsoft Office-Produkten

Sie können sich in Betriebsprogramme einer anspruchsvollen Klimaanlage mit Eisspeichertechnologie einarbeiten

Sie verfügen über verhandlungssichere Deutschkenntnisse und sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Wir bieten:

Eine verantwortungsvolle Position mit der einmaligen Gestaltungsmöglichkeit, den neuen Kammermusiksaal der Rhein-Main-Region als Leuchtturmprojekt mit aufzubauen und zu betreiben.

Die Zusammenarbeit mit einem kleinen, hochmotivierten und wertschätzenden Team, das seit vielen Jahren die Leidenschaft verbindet, die Visionen und Ziele der Kronberg Academy zu verwirklichen

Vielseitige ausbaufähige Aufgaben je nach Interesse und Kompetenzen

Eine langfristige, sichere berufliche Perspektive mit Freiraum und eigenverantwortlichem Arbeiten

Bei der Position handelt es sich um eine unbefristete Festanstellung in Vollzeit. Wenn Sie sich hinsichtlich Aufgaben und Fähigkeiten angesprochen fühlen, freuen wir uns über die Zusendung Ihrer aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit Angabe Ihres möglichen Eintrittstermins und Ihrer Gehaltsvorstellung per Email an:

administration@kronbergacademy.de