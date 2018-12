Stellenbeschreibung



























Für unsere Zentrale am Standort Straelen-Herongen (am Niederrhein) suchen wir zum nächstmöglichen Termin in Vollzeit einen

TECHNISCHEN OBJEKTBETREUER IM BEREICH FACILITY MANAGEMENT/ GEBÄUDEMANAGEMENT (M/W)

Ihre Aufgaben

Bewirtschaftung von Gebäuden

Erstellung und Durchführungskontrolle von Wartungs- und Instandhaltungsplänen sowie Rechnungsprüfung

Optimierung von FMDienstleistungen

Budgetplanung und Budgetverfolgung

Überwachung des Gebäude- und Anlagenzustandes und der Betriebskosten sowie Mitwirkung an Optimierungsmaßnahmen

Kontrolle der Einhaltung von Auflagen und Vorschriften

Energiemanagement und Materialwirtschaft

Ihr Profil

Erfolgreich abgeschlossenes Studium der Versorgungsoder Elektrotechnik oder einen vergleichbaren Abschluss im Bereich Immobilien wünschenswert; alternativ Technikmeister oder vergleichbarer Ausbildungsstand

Mehrjährige Erfahrung im Betreiben und gewerkeübergreifenden Betreuen von Objekten

Sehr gute Kenntnisse in der Versorgungstechnik (Elektrotechnik, Heizung, Lüftung,Klima) und im Bereich FMManagement

Verhandlungssicherheit undDurchsetzungsvermögen

Gute MS-Office-Kenntnisse(insbesondere Word undExcel) und CAFM-/CADSoftware

Hohe Einsatzbereitschaft,Kommunikations- und Teamfähigkeit

Unser Angebot

Wir bieten Ihnen eine leistungsorientierte, dynamische Unternehmenskultur mit ehrlicher Wertschätzung und gutem Arbeitsklima. Sie erhalten eine leistungsgerechte Vergütung und profitieren von modernen und flexiblen Arbeitszeitmodellen. Wir pflegen eine offene und positive Führungskultur und eröffnen Ihnen hervorragende Perspektiven und Entwicklungsmöglichkeiten. Weitere Details entnehmen Sie bitte unserem Karriereportal auf www.karriere.landgard.de

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Bitte richten Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins und Ihrer Gehaltsvorstellungen vorzugsweise per E-Mail an:

Landgard Service GmbH – Kennziffer 18113

Human Resources

Veilingstraße A1

47638 Straelen-Herongen

bewerbungen@landgard.de

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!