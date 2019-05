Stellenbeschreibung































Ihr Team schafft die Infrastruktur, die uns weiterbringt!

Der Landkreis Ravensburg (280.000 Einwohner) ist mit seinen 39 Städten und Gemein-den Teil der wirtschaftsstarken und landschaftlich schönen Region Bodensee-Oberschwaben mit hoher Lebensqualität. Das Landratsamt Ravensburg versteht sich mit seinen 1.500 Mitarbeitern_innen als moderner Dienstleister, der die Leistungsfähigkeit der Gemeinden im Kreis sicherstellt. Eine wesentliche Rolle kommt hierbei dem Eigenbetrieb Immobilien, Krankenhäuser, Pflegeschule (IKP) zu, der das umfangreiche Immobilienportfolio und die technischen Anlagen des Landkreises entwickelt, plant, baut und betreibt.

Der Eigenbetrieb befindet sich in einem spannenden und zukunftsorientierten Wandel. Dies eröffnet Ihnen die Chance, aktiv mitzuentschei- den, Prozesse kreativ zu begleiten und dynamisch weiterzuentwickeln. Bei uns stehen in Zukunft anspruchsvolle Neubauten sowie an den neuesten Anforderungen ausgerichtete Sanierungen und Modernisierungen an.

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine engagierte Persönlichkeit als

Leitung Technisches und Infrastrukturelles Gebäudemanagement (m/w/d)

IHRE KERNAUFGABEN



Verantwortungsvolle Leitung sowie zukunftsorientierte Weiterentwicklung des Sachgebiets Technisches und Infrastrukturelles Gebäudemanagement

Erfolgreiche Entwicklung und Umsetzung der Instandhaltungsstrategien bei den Bestandsimmobilien

Zielorientierte Bearbeitung des Energiemanagements und des Energieeinkaufs

Vorausschauende technische und infrastrukturelle Objektleitung von einzelnen Immobilien

Motivierende Führung der sechs Mitarbeiter_innen der Verwaltung sowie 25 Mitarbeiter_innen der Hausmeister- und Reinigungsdienste

Kompetente Beratung der Geschäftsleitung

UNSERE ANFORDERUNGEN

Abgeschlossenes (Fach-)Hochschulstudium der Fachrichtungen Facility Management, Versorgungstechnik, Bauingenieurwesen oder Immobilienwirtschaft bzw. Bachelor of Engineering oder Bachelor of Science in den oben genannten Fachrichtungen

Einschlägige Kenntnisse und Erfahrungen im technischen und infrastrukturellen Gebäudemanagement

Idealerweise Führungserfahrung im Bereich Gebäudemanagement

Souveräne Persönlichkeit mit ausgeprägter Kommunikationsfähigkeit und modernen Führungsprinzipien

Ausgeprägtes Verhandlungs- und Organisationsgeschick

Als umsichtige Persönlichkeit mit hoher Sozialkompetenz sind Sie in der Lage, mit unterschiedlichen Ansprechpartnern_innen auf Augenhöhe zu kommunizieren. Außerdem verfügen Sie über Fingerspitzengefühl und Integrität im Umgang mit Ihren Mitarbeitern_innen. Sie handeln ergebnisorientiert und definieren gemeinsam mit Ihren Mitarbeitern_innen Entscheidungsspielräume.

Als moderner Dienstleistungsbetrieb bietet Ihnen das Landratsamt Ravensburg individuelle Entwicklungsmöglichkeiten sowie berufliche Sicherheit. Gehen Sie davon aus, dass die attraktiven Rahmenbedingungen Sie überzeugen werden.

Das Landratsamt Ravensburg engagiert sich für Chancengleichheit.

Interessiert? Bewerben Sie sich direkt bei der von uns beauftragten Beratungsgesellschaft zfm. Für einen ersten vertraulichen Kontakt stehen Ihnen dort unter der Rufnummer 0228/265004 Sebastian Stiewe, Karolina Bocionek oder Rebecca Engels gerne zur Verfügung. Lassen Sie uns bitte Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen bis zum 10.06.2019über das zfm-Karriereportal unter www.zfm-bonn.de zukommen. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!