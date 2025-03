Über LBS Landesbausparkasse Süd

Eine erfolgreiche Zukunft! Kriegst Du hin. Mit Deiner LBS.

Die LBS Landesbausparkasse Süd ist die Bausparkasse der Sparkassen in Baden-Württemberg, Bayern und Rheinland-Pfalz und Teil der größten deutschen Finanzgruppe. Unsere ca. 1.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an unseren Standorten in Stuttgart, München, Mainz und Karlsruhe sowie rund 950 Vertriebsprofis in unseren Beratungsstellen betreuen unsere Kundinnen und Kunden optimal rund um die Themen Bausparen, Baufinanzierung und Immobilien.

Ein Garant für unseren Erfolg ist unsere motivierte und leistungsstarke Belegschaft. Werden Sie Teil unseres Erfolges und gestalten Sie die Zukunft der LBS Süd aktiv mit. Wir freuen uns auf Sie!