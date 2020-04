Bereichern Sie die Landeshauptstadt München als

A 12 / E 11 TVöD, unbefristet, in Voll- oder Teilzeit

Verfahrensnummer: 12478



Ihr Einsatzbereich:

Referat für Bildung und Sport, Geschäftsbereich Zentrales Immobilienmanagement, Bayerstraße 28

Sie leiten ein Sachgebiet Neubau mit derzeit 8 Mitarbeiter*innen in der 3. Qualifikationsebene. Des Weiteren gehört die Projekt- und Flächenentwicklung hinsichtlich der Bedarfsdeckung für Schulen und Kindertageseinrichtungen in einem regionalen Stadtbereich zu Ihren Aufgaben. Darüber hinaus wirken Sie bei bedeutenden städtebaulichen Großprojekten sowie bei der Betreuung herausgehobener und komplexer Bauprojekte in der Funktion als Bauherr*in mit. Zudem übernehmen Sie Sonderaufgaben und Grund­satz­an­ge­legenheiten in Ihrem jeweiligen Regionalbereich. Die Bereitschaft und Eignung (auch körperlich) zum Ein­satz an unterschiedlichen Orten im Stadtgebiet, insbesondere auch für Baustellenbegehungen sowie die Einbringung der Arbeitszeit zum Teil außerhalb der Kernarbeitszeit, z. B. am Abend, ist erforderlich.