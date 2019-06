Anpacker. Durchstarter. Möglichmacher. Anpacker. Durchstarter. Möglichmacher. Anpacker. Durchstarter. Möglichmacher. Projektleiter Filialbau (m/w/d) Projektleiter Filialbau (m/w/d)

Vollzeit, Neckarsulm

Rund 3.200 Filialen. 39 Logistikzentren und Verwaltungsstandorte. Als eines der führenden Unternehmen im Lebensmitteleinzelhandel ist Lidl Bauherr und Betreiber von Immobilien in ganz Deutschland. Ob Neubau, Umbau oder Modernisierung: Wir brauchen Profis, die uns bei diesen Großprojekten unterstützen, sich für nachhaltiges Bauen engagieren und auf Themen wie Energieeffizienz, Immobilieninvestitionen oder Baustandards fokussieren. Erlebe einen Einstieg, der sich lohnt – am Hauptsitz von Lidl Deutschland in Neckarsulm.

Deine Aufgabe

Als Projektleiter Filialbau übernimmst du die (Teil-) Projektleitung für unsere deutschlandweiten Immobilienprojekte.

Du gestaltest aktiv die baulichen Standards für alle Lidl Filialen in Deutschland mit und nimmst damit starken Einfluss auf die Wahrnehmung des Unternehmens beim Kunden.

Durch den Einkauf von Bauprodukten und Baudienstleistungen unterstützt du unsere Regionalgesellschaften bei der Vergabe derer Bauleistungen.

Die Beratung und Schulung der deutschen Regionalgesellschaften zu aktuell relevanten Bauthemen stellt einen weiteren wichtigen Schwerpunkt deiner Tätigkeit dar.

Zudem unterstützt du die Teamleitung in der Erstellung von Berichten und Kennzahlen als Entscheidungsvorlage für die Geschäftsführung.

Dein Profil

Abgeschlossenes Studium als Bauingenieur, Architekt oder Wirtschaftsingenieur mit Schwerpunkt Bau

Mindestens zwei bis drei Jahre Berufserfahrung im Bereich Bau

Selbstständige, strukturierte und eigenverantwortliche Arbeitsweise

Eine schnelle Auffassungsgabe und analytisches Denken

Sicherer Umgang mit MS Office, insbesondere Excel, Word und Powerpoint

Deutschlandweite Reisebereitschaft (30 bis 50%)

Dein Mehrwert



Wir legen Wert darauf, dass sich dein Einstieg bei uns lohnt! Daher profitierst du bei uns nicht nur von einem überdurchschnittlichen Gehalt und den Sozialleistungen eines Großunternehmens: Ein persönlicher Pate macht dich vom ersten Tag an mit deinem Job vertraut und ist dein Ansprechpartner für alle Fragen rund um das Unternehmen. So findest du dich bei uns schnell zurecht – und kannst von Beginn an das kollegiale Miteinander und die individuellen Weiterbildungsmöglichkeiten für dich entdecken.

Wir haben dein Interesse geweckt? Dann bewirb dich unter Angabe deiner Gehaltsvorstellung und des gewünschten Eintrittstermins über unser Online-Formular.

Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit verwenden wir im Textverlauf die männliche Form der Anrede. Selbstverständlich sind bei Lidl Menschen jeder Geschlechtsidentität willkommen.





