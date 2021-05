Um sich für diesen Job zu bewerben, sende deine Unterlagen per E-Mail an bewerbung@potsdam-mittelmark.de

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung mit Anschreiben, Lebenslauf, Kopien vom Bildungsabschluss und von Arbeitszeugnissen unter Angabe der Kennziffer 2021-55 bis zum 29.05.2021 schriftlich oder per E-Mail, vorzugsweise in einer PDF-Datei bis max. 10 MB, an den

Über Landkreis Potsdam-Mittelmark

Der Landkreis Potsdam-Mittelmark ist einer der erfolgreichsten Landkreise in Brandenburg. Der Landkreis, berlinnah und doch mitten im Grünen, vereint städtisches und industrielles Ambiente sowie ländliche Großzügigkeit. Potsdam-Mittelmark schafft erfolgreich ein unternehmensfreundliches Klima. Begünstigt durch die gute Lage und Verkehrsanbindung saugt Potsdam-Mittelmark die Dynamik der Metropolregion Berlin mit auf und ist so im Wettbewerb der Regionen gut aufgestellt. Seit November 2015 ist Potsdam-Mittelmark schuldenfrei! Die Zinsbelastung des Kreises spielt keine Rolle mehr. Geld, das früher für Zins und Tilgung aufgewendet wurde, kann für freiwillige Leistungen ausgegeben werden. Potsdam-Mittelmark beschäftigt ca. 1000 Verwaltungsmitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 4 Standorten im Landkreis. Sechs Fachbereiche bieten unterschiedliche Arbeitsmöglichkeiten in vielgestaltigen Berufsfeldern.