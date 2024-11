Stellenbeschreibung

Zur Verstärkung unserer Abteilung Facility Management suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Vollzeit einen

Mitarbeiter (m/w/d) Facility Management

Bei der ausgeschriebenen Position ist keine Reisetätigkeit vorgesehen.

Wir bieten Ihnen:

Eine attraktive Gleitzeitregelung, flexible Arbeitszeiten, mobiles Arbeiten (Home-Office) möglich

Ein wertschätzendes Arbeitsklima sowie zukunftssicheres Arbeitsumfeld bei einem der Marktführer im Freizeitsektor

Tolle Kolleg*innen und abwechslungsreiche Aufgaben in einem manchmal chaotischen Alltag

Entwicklungsmöglichkeiten in Form von Schulungen und Weiterbildungen

Mitarbeiterevents (Gesundheitstage, Betriebsfeiern etc.)

Vermögenswirksame Leistungen sowie eine Bezuschussung zur betrieblichen Altersvorsorge

Corporate Benefits

Getränke, Kaffee, Obst und Snacks gratis

Parkplätze vor der Tür, gute Autobahnanbindung

Aufgabenbereich:

Zentrale Ansprechperson für unsere Spielhallen¬verantwortlichen im Außendienst, Vermieter und Dienstleister

Beauftragung von Dienstleistern und Lieferanten bei Mängelbeseitigungs-, Instandsetzungs- und Wartungsmaßnahmen

Auftragsabwicklung (Einholen eines Angebots bis hin zur Rechnungsprüfung)

Dokumentation und Datenerfassung

Anforderungen:

Abgeschlossene kaufmännische oder technische Ausbildung, z. B. im Automatenfach oder technischen/elektrotechnischen Bereich

Berufserfahrung im Bereich Facility Management

Kenntnisse in den Bereichen Elektro-, HLKS-, Brandschutztechnik von Vorteil

Sicherer Umgang mit MS Office

Sorgfältige und dienstleistungsorientierte Arbeitsweise

Gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift

Kommunikationsstärke und Verhandlungs¬geschick

Mit mehr als 40 Jahren professioneller Branchen-Erfahrung ist Löwen Play einer der führenden Betreiber von Spielstätten in Deutschland und steht für seriösen Wettbewerb und verlässliche Geschäftsbeziehungen. In unseren rund 400 mehrfach zertifizierten Standorten und mit über 2.500 Mitarbeitenden setzen wir Trends am Markt. Innovative Freizeitangebote in hochwertigem Ambiente unserer Filialen und im Online-Spielebereich sowie erstklassiger Service unserer freundlichen Service-Teams, aber auch Jugend- und Spielerschutz bestimmen unsere Qualitätsstandards.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen unter der Rufnummer 06721 155 535 zur Verfügung. Sie erreichen uns: Mo.-Fr. in der Zeit von 09:00 – 12:00 Uhr.

Interessiert? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung unter Angabe eines möglichen Eintrittstermins sowie Ihrer Gehaltsvorstellung. Am schnellsten geht es über unser Bewerberportal. Alternativ per E-Mail an: bewerbung@loewen-play.de.