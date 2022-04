Wir sind einer der führenden Betreiber von Spielstätten in Deutschland. Mit über 400 mehrfach ausgezeichneten Spielstätten und rund 2.700 Mitarbeitenden setzen wir Trends am Markt. Innovative Freizeitangebote in hoch­wertigem Ambiente sowie erstklassiger Service unserer freundlichen Service-Teams bestimmen die Qualitäts­standards in den Löwen Play Filialen. Mit mehr als 30 Jahren professioneller Branchen-Erfahrung steht Löwen Play für seriösen Wettbewerb und verlässliche Geschäftsbeziehungen.