Stellenbeschreibung

Du willst einen Job, in dem du viel bewegen kannst? Dann definiere gemeinsam mit uns Gastfreundschaft und Geschmack neu! Wir sind täglich mit Feuereifer bei der Sache, lieben es Gastgeber zu sein, haben einen hohen Anspruch an uns selbst und setzen bei unserem Erfolgsrezept gerne auf das italienische Original. Dabei ist uns wichtig, dass jeder, der Teil unserer LA FAMIGLIA ist, Leidenschaft, Herzlichkeit, Anspruch und Echtheit lebt – in Deutschland, Österreich, der Schweiz & England. Unsere fehlende Zutat, du als:

FACILITY MANAGER (M/W/D)

Das wird dir bei uns schmecken:

Du übernimmst die gesamte technische Betreuung unserer Immobilien deutschlandweit

Gemeinsam mit deinen Teams in den Objektregionen (Bayern, BaWü, NRW) entwickelst und steuerst du die Projekte

Die Einhaltung aller gesetzlicher und technischer Vorschriften und Auflagen – z.B. Wartungen und SV-Prüfungen – werden von dir sichergestellt

Du führst regelmäßig Objektbegehungen, sowie deren Dokumentationen durch

Du entwickelst Instandhaltungsstrategien inkl. der dazugehörigen Budgetplanung und setzt Instandhaltungs- und Instandssetzungsmaßnahmen durch

Damit bringst du uns auf den Geschmack:

Du hast ein abgeschlossenes Studium in Facility Management/ Ingenieurswesen oder eine vergleichbare Ausbildung

Du hast bereits Erfahrungen im technischen Gebäudemanagement gewerblicher Immobilien

Das Beschwerdemanagement in der Immobilienwirtschaft und die englische Sprache sind dir nicht ganz fremd

Du hast die Kosten stets im Blick und das Thema Nachhaltigkeit ist dir wichtig

Deine Arbeit erledigst du selbstständig, strukturiert und lässt dich nicht so leicht aus der Ruhe bringen

Wir freuen uns auf deine Bewerbungsunterlagen inkl. deiner Gehaltsvorstellungen und dem möglichem Starttermin. Deine Ansprechpartnerin ist Frau Franziska Larasser.