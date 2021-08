…be part of something extraordinary Bei McArthurGlen schätzen wir Vielfältigkeit und glauben, dass jeder auf seine Weise außergewöhnlich ist. Wir legen Wert auf Integration und Chancengleichheit und befürworten flexibles Arbeiten, wo immer dies möglich ist. Auch wenn Du nicht sicher bist, ob Du alle Anforderungen für diese Rolle erfüllst, würden wir uns freuen, von Dir zu hören. Möglicherweise gibt es bei McArthurGlen eine andere Gelegenheit, die für Dich jetzt oder in Zukunft besser geeignet ist. Für mehr Informationen bewerbe Dich jetzt mit Deinem Lebenslauf. Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!

Über McArthurGlen Service GmbH

Wir sind Europas führender Eigentümer, Entwickler und Manager von Designer-Outlets.

Die Gruppe verfügt über 25 McArthurGlen Designer-Outlets in ganz Europa und eines in Vancouver, Kanada, das im Juli 2015 eröffnet wurde. Die Zentren bieten den Käufern die gefragtesten Luxus-, Premium- und Lifestyle-Marken mit Einsparungen von 30 bis 70 Prozent pro Jahr in einer fesselnden und aufregenden Einkaufsumgebung. Unsere letzte Eröffnung war nördlich von Birmingham im April 2021.

Derzeit sind wir mit mehreren neuen Designer-Outlets unterwegs oder in fortgeschrittener Planung: Remscheid (in der Nähe der deutschen Städte Köln und Düsseldorf) und McArthurGlen Normandie im Westen von Paris. Die McArthurGlen Designer-Outlet Center sind nicht nur bei Käufern, die in der Region leben beliebt, sondern auch beim weltweiten Touristen aus Märkten wie China, Korea, Südostasien, Russland, Brasilien und dem Nahen Osten.