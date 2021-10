Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir Sie im Bereich Administration & Corporate Services als

Head (m/w/d) of Facility Management

Strukturiert, kommunikativ und zuverlässig – wenn Sie sich in diesen Attri­buten wiederfinden und über eine kauf­männische Aus­bil­dung oder ein ent­sprechendes Studium verfügen, können Sie bei medac Karriere machen. Wir suchen enga­gierte Fachkräfte (m/w/d), die Teil unseres Teams werden möchten. Bei uns arbeiten Sie in einem guten Betriebs­klima, das von Wert­schätzung geprägt ist, und beteiligen sich spürbar am Unter­nehmens­erfolg.