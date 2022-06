Projektmanager Services (m/w/d)

MEDIAN Unternehmenszentrale

MEDIAN ist einer der führenden europäischen Anbieter in den Bereichen medizinische Rehabilitation und mentale Gesundheit. Mit mehr als 35.000 Mitarbeitenden versorgt MEDIAN in Deutschland, Großbritannien und Nordirland jedes Jahr rund 260.000 Patienten in mehr als 440 Kliniken und Einrichtungen. Gemeinsam mit der Tochtergesellschaft Priory, dem größten privaten Betreiber von Krankenhäusern und Soziotherapien zur Behandlung von psychischen Erkrankungen und Lernbehinderungen im Vereinigten Königreich, steht MEDIAN mit einer einzigartigen Kombination aus Spitzenmedizin, höchsten Qualitätsstandards und Digitalexpertise für moderne Rehabilitation auf höchstem Niveau.

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir Sie als Projektmanager Services (m/w/d) in Vollzeit.

Als Projektmanager (m/w/d) im Geschäftsbereich Services haben Sie ein breites Betätigungsfeld und die Möglichkeit zum selbstständigen Arbeiten. Unter anderem analysieren Sie Sachverhalte, beobachten Prozessabläufe, nehmen Abweichungsanalysen vor und identifizieren daraufhin Optimierungspotenziale. Sie steuern in Abstimmung mit den Fachabteilungen des Geschäftsbereiches und im direkten Kontakt mit den Kliniken Veränderungsprozesse im Sekundär- und Tertiärbereich mit den Schwerpunkten Catering, Reinigung, Facility Management und sonstigen Versorgungsformen. Zudem begleiten Sie tatkräftig die Implementierung zentraler Standards an neuen Klinik-Standorten innerhalb MEDIAN-Unternehmensgruppe im Rahmen der Post-Merger-Integration.

Ihre Aufgabenschwerpunkte:

Steuerung und Sicherstellung sekundärer und tertiärer Dienstleistungen für unsere 120 MEDIAN Kliniken

Auf- und Ausbau sowie Weiterentwicklung der MEDIAN-eigenen Tochtergesellschaften

Einkauf von nicht-medizinischen Dienstleistungen sowie Koordinierung und Nachhaltung von Themen im Rahmen des infrastrukturellen Facility Managements

Aufstellung und Pflege von Projektplänen als Basis für Steuerung und Management von

Projekten und der daran beteiligten Partner (intern/extern)

Planung, Koordinierung und Durchführung der projektbezogenen Statussitzungen mit in- und externen Beteiligten als Basis der Aufgaben-, Termin-, und Kommunikationskoordination

Führen des Implementierungs- und Umstellungsprozesses inkl. eines Beschwerdemanagement und Troubleshootings bis zur Übergabe der Projekte an die Fachabteilungen

Monatliche Erstellung von (Status-)Berichten zu den verantworteten Projekten

Schnittstellenverantwortung zwischen den Einrichtungen der MEDIAN Unternehmensgruppe und den jeweiligen Fachabteilungen oder ggf. externen Partnern

Ihr Profil:

Sie verfügen über ein abgeschlossenes Studium (z.B. BWL, Facility- oder

Dienstleistungsmanagement) oder eine einschlägige Ausbildung (mit Meisterabschluss)

Sie bringen Erfahrung bei einem Dienstleistungs- bzw. Facility-Management-Unternehmen oder einer Klinikgruppe mit

Reisebereitschaft und eine hohe Belastbarkeit zeichnen Sie aus

Sie pflegen eine eigenständige und proaktive Arbeitsweise

Wir bieten Ihnen die Vorteile eines Marktführers:

Einen Arbeitsplatz in einem stabil wachsenden Unternehmen im Zukunftsmarkt

Gesundheitswirtschaft

Eine umfassende und qualifzierte Einarbeitung sowie einen strukturierten Onboarding-Prozess

Flexible Arbeitszeiten und die Möglichkeit zu mobilem Arbeiten

Eine offene Feedbackkultur

Regelmäßige Mitarbeiterevents (nach Ende der Corona-Pandemie)

Ein Firmenfahrzeug, auch zur privaten Nutzung

Eine betriebliche Altersvorsorge mit Arbeitsgeberzuschuss

Freie Getränke und Obst

Eine zentrale Bürolage in Berlin-Charlottenburg mit sehr guter U/S-Bahn- und Bus-Anbindung

Wir haben Ihr Interesse geweckt?

Dann freuen wir uns auf Ihre Online-Bewerbung über unser Jobportal.

Ihre Fragen beantwortet gern Frau Cindy Mroß, Personalmanagerin, unter Telefon

030 530055-427.