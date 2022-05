Regionalleiter (m/w/d) Facility Management – Region Nord-West

MEDIAN Unternehmenszentrale Berlin

Die Kliniken von MEDIAN gehören zu den besten Reha-Kliniken Deutschlands mit einer herausragenden Kompetenz bei Rehabilitation und Teilhabe. Bei der Qualitätsprüfung durch die Deutsche Rentenversicherung 2020 waren MEDIAN Fachabteilungen 99 Mal in der Spitzengruppe vertreten; 15 Mal gab es dabei 100 von 100 möglichen Qualitätspunkten. Hinzu kommen zahlreiche Auszeichnungen in Klinik-Rankings sowie Regionalpreise. 122 Kliniken und Einrichtungen, 19.200 Betten und Behandlungsplätze sowie ca. 15.000 Beschäftigte in 13 Bundesländern machen MEDIAN zum größten privaten Betreiber von Rehabilitationseinrichtungen in Deutschland.

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir zur Verstärkung unseres Teams Sie als Regionalleiter (m/w/d) Facility Management – Region Nord-West in Vollzeit.

Ihre Aufgabenschwerpunkte:

Steuerung und Koordination von regionalen und lokalen FM-Teams, Hausmeistern und Fachteams sowie von zentralen Instandhaltungsausschreibungen

Sicherstellung / Prüfung / Durchführung von verabschiedeten (Instandhaltungs-)Maßnahmen Projekten, Investitions-, Einspar- und Optimierungsmaßnahmen Beschaffungsanträgen der Unternehmensgruppe Qualitätsmanagement-Audits auf regionaler Ebene

Verantwortung für die Einhaltung des jährlichen Gesamtbudgets Erstellung von Jahres- und Quartalsberichten inkl. Reporting an das zentrale FM Kommunikation von aktuellen Standards und Prozessen an die technischen Bereiche der Unternehmensgruppe (z.B. Durchführung von Technikleitertagungen)

Beratender Ansprechpartner für die Kliniken

Fachliche Unterstützung sowie notwendige Ortsbegehungen für die Planung der Wartungs- und Prüfungsaktivitäten innerhalb der Kliniken

Mitwirkung und technische Beratung bei unternehmensweiten Ausschreibungen zu technischen Anlagen/Equipment

Ihr Profil:

Erfolgreicher Abschluss eines Hochschul- oder Fachhochschulstudiums im Bereich Bauwesen, Facility Management, Architektur oder Immobilienwirtschaft bzw. eines vergleichbaren Studiengangs mit erweiterten Qualifikationen im Bereich Facility Management und Projektmanagement oder vergleichbar Meister/ Techniker (m/w/d)

Fundierte Berufserfahrung im betrieblichen Immobilienmanagement in einem vergleichbaren Unternehmen, idealerweise im Gesundheitswesen

Erfahrung in der Personalführung

Sicher im Umgang mit allen einschlägigen Gesetzen, Regelwerken sowie Ausschreibungs- und Abrechnungsverfahren (VOB, HOAI etc.)

Kenntnisse mit immobilienwirtschaftlichen Anwendungen, CAFM, Datenbanken und MS Office

Hohe Reisebereitschaft

Wir bieten Ihnen die Vorteile eines Marktführers:

Ein unbefristetes Arbeitsverhältnis in einem erfolgreichen Unternehmen mit flachen Hierarchien

Eigenverantwortliches Arbeiten in einem angenehmen Arbeitsumfeld mit vielen abwechslungsreichen Aufgaben

Betriebliche Altersvorsorge mit Arbeitgeberzuschuss

Aktive Förderung Ihrer persönlichen und fachlichen Weiterentwicklung

Die Möglichkeit zum mobilen und flexiblen Arbeiten

Ein Dienstwagen auch zur privaten Nutzung

Wir haben Ihr Interesse geweckt?

Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Online-Bewerbung unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellungen sowie Ihres möglichen Eintrittstermins über unser Jobportal.

Ihre Fragen beantwortet vorab gern Frau Cindy Mroß, Personalmanagerin, unter Telefon 030 530055-427.