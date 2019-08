Technischer Leiter (m/w/div)

MEDIAN ist ein modernes Gesundheitsunternehmen mit rund 120 Rehabilitationskliniken, Akutkrankenhäusern, Therapiezentren, Ambulanzen und Wiedereingliederungs­einrichtungen und ca. 15.000 Beschäftigten in 14 Bundesländern. Als größter privater Betreiber von Rehabilitationseinrichtungen mit etwa 18.700 Betten und Behandlungs­plätzen besitzt MEDIAN eine besondere Kompetenz in allen Therapiemaßnahmen zur Erhaltung der Teilhabe.



Das MEDIAN Zentrum für Rehabilitation Schmannewitz besteht aus der Klinik für Kardio­logie, Onkologie und Verhaltensmedizinische Orthopädie sowie der Klinik für Orthopädie, Psychosomatik und Psychotherapie. Es werden stationäre und teilstationäre Rehabilitations­maßnahmen durchgeführt.



Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir Sie als Technischen Leiter (m/w/div)

in Vollzeit.

Ihre Aufgabenschwerpunkte:

Sicherstellung der Technischen Gebäudesicherheit

Überwachung der Instandhaltungsarbeiten

Sicherstellung der Einhaltung von Wartungsintervallen und medizintechnischen Geräteprüfungen

Übernahme der Verantwortung für die Funktionsbereitschaft der Kommunikationsanlagen, Reparatur- und Sicherheitsdienste sowie für die Begehbarkeit der Flucht-, Rettungs- und Transportwege

Übernahme der Verantwortung für die gesamte Schließanlage der Klinik und

deren Verwaltung

Beteiligung an der Planung der Gebäude bei Erweiterungen des Hauses

Führung und Koordination der Mitarbeiter im Bereich Haustechnik

Teilnahme an Bereitschaftsdiensten

Ihr Profil:

Technische Berufsausbildung oder Studium sowie langjährige Berufserfahrung im Facility Management

Idealerweise Führungs- sowie kaufmännische Berufserfahrung

Führerschein der Klasse B

Wir bieten Ihnen:



Ein harmonisches Arbeitsumfeld innerhalb eines motivierten und fleißigen Teams

Eine unbefristete, zukunftsorientierte Position

Eine leistungsgerechte Vergütung

Flexible, familienfreundliche Arbeitszeitmodelle

Wir haben Ihr Interesse geweckt?

Dann freuen wir uns über Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen, vorzugsweise per E-Mail an: kontakt.rehazentrum-schmannewitz@median-kliniken.de

MEDIAN Zentrum für Rehabilitation Schmannewitz

Waldstraße 4 – 6 · 04774 Schmannewitz

www.median-kliniken.de